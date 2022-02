Prazo para manifestação de interesse na lista de espera do Nossa Bolsa 2022 começa nesta quarta

Os candidatos que se inscreveram no Nossa Bolsa 2022 e não conseguiram vaga nas 1ª e 2ª chamadas já podem comemorar. Começa, nesta quarta-feira (09), o prazo para manifestação de interesse na lista de espera das vagas remanescentes do programa. A chamada pública investe R$ 68 milhões na oferta de 1.309 bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade.

O edital Nossa Bolsa 2022 é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) com a Secretaria da Educação (Sedu) e disponibilizou 57 cursos distribuídos em 34 instituições de Ensino Superior, localizadas em todas as regiões do Estado.

Os candidatos interessados em participar da lista de espera podem demonstrar o interesse por meio do site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa até esta sexta-feira (11). O resultado será divulgado na próxima terça-feira (15), no mesmo site.

Em 2022, o Programa passa a integrar o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, que foi instituído por decreto, com o objetivo de reunir e organizar políticas estaduais de educação profissional, de educação de níveis técnico e superior, priorizando a educação a distância, além da pesquisa, extensão e a inovação.

Casos de Sucesso do Nossa Bolsa

O Nossa Bolsa coleciona casos de sucesso de bolsistas e ex-bolsistas que conquistaram a graduação, por meio do programa. É o caso da Ana Caroline de Araújo, de 24 anos, que reside no bairro Boa Sorte, em Cariacica.

“Eu venho de família humilde. Então, as opções que eu tinha era de tentar passar na faculdade pública ou trabalhar e pagar uma privada. Eu já tinha conhecimento do Nossa Bolsa desde o Ensino Médio e, a partir disso, me inscrevi no Programa e consegui passar com a minha nota do Enem. Hoje, sou formada em Direito pelo Centro Universitário Salesiano, desde o segundo semestre de 2020”, contou Ana Caroline de Araújo.

A ex-bolsista também comentou sobre as oportunidades conquistas por meio da participação no Nossa Bolsa. “O Programa te dá a possibilidade de focar apenas nos estudos e na qualificação profissional. Se estivesse estudando por uma instituição privada e pagando a mensalidade, eu não conseguiria. Graças a essa possibilidade, passei na OAB durante o curso e, hoje, atuo como advogada. Também já estagiei no Fórum de Vila Velha e na assessoria jurídica da Rede Gazeta, por isso sou muito grata ao Programa”, disse Ana Caroline de Araújo.

Thaynara de Oliveira, de 23 anos, é moradora do bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, e está no último período do curso de Psicologia, pelo Centro Universitário Faesa. “O Nossa Bolsa me trouxe a oportunidade de me formar e de conseguir estagiar. Me trouxe a possibilidade de ter um futuro, de construir uma carreira. O Nossa Bolsa mudou a minha vida e certamente está mudando a vida de várias outras pessoas que podem”, destacou.

Texto: Samantha Nepomuceno

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]