Prazo para envio de declaração de IR termina amanhã

iStock Apesar de queda hoje, dólar acumula alta mensal

Nesta segunda-feira (29), o dólar fechou em R$ 5,42, tendo queda de 0,73%. No entanto, no mês de junho, houve alta acumulada do dólar em 1,6%.

O principal índice da Bolsa brasileira, Ibovespa, fechou em alta de 2,03%, a 95.735,35 pontos.

O movimento tem a ver com a recuperação econômica na zona do euro e movimentos positivos na retomada nos Estados Unidos. No entanto, o cenário ainda é instável devido à Covid-19.

No Brasil, o fim de semana foi calmo no cenário político, o que também ajudou para a queda diária do dólar nesta segunda-feira. Mas no acumulado de 2020, o dólar tem alta aproximada de 35% por conta do cenário de baixos juros no Brasil e instabilidades econômicas e políticas.