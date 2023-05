Prazo para enviar sugestões para o orçamento de 2024 do PJES termina na próxima quarta-feira, 31

Termina, na próxima quarta-feira (31/05), o prazo para enviar contribuições para elaboração do orçamento do Poder Judiciário Estadual para o ano de 2024.

Magistrados, servidores, advogados, defensores púbicos, entidades representativas e cidadãos em geral podem colaborar com o Judiciário por meio da inserção de demandas e sugestões no formulário específico disponibilizado no portal do TJES (http://www.tjes.jus.br/).

O questionário compreende duas perguntas objetivas, que identificam a parte interessada e o objetivo estratégico; e três perguntas subjetivas, que tratam do problema encontrado ou necessidade existente, da sugestão para solução ou melhoria, e dos setores ou Comarcas contemplados.

A parte interessada pode ser identificada como: servidora ou servidor, magistrada ou magistrado, cidadã ou cidadão e sociedade civil organizada, advogada ou advogado e defensora ou defensor público, sindicato e associação.

O objetivo estratégico, que se refere a qual objetivo será alcançado com a sugestão, pode ser escolhido entre 20 opções, como aperfeiçoar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça, promover a acessibilidade, incentivar programas permanentes de cidadania, aperfeiçoar a governança e a gestão de tecnologia da informação, e consolidar a valorização de magistrados e servidores, entre outras.

O objetivo da iniciativa é elaborar a proposta orçamentária do próximo exercício e, com a participação de todos, promover o aprimoramento do serviço jurisdicional e o uso consciente e racional dos recursos públicos.

Para acessar o formulário, clique no link a seguir: https://forms.gle/2anSs6uhbWKJRda6A.

Macrodesafios:

Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Vitória, 26 de maio de 2023

