Prazo para entrega de documentação do Programa de Intercâmbio Estudantil 2023 tem início nesta quarta-feira (17)

O período de entrega da documentação para os alunos que se inscreveram no processo seletivo do Programa de Intercâmbio Estudantil 2023 tem início nesta quarta-feira (17) e segue até o próximo dia 22 de maio. A relação dos inscritos está disponível no endereço eletrônico https://selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/.

Os documentos devem ser entregues na coordenação do Centro Estadual de Idiomas (CEI) em que o aluno estuda. São eles:

– Cópia simples de documento oficial com foto (carteira de identidade ou carteira de trabalho);

– O estudante beneficiário do programa Bolsa Família deve apresentar o comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que pode ser consultado e emitido no site: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php;

– Autodeclaração étnico-racial, constante no Anexo V do Edital, preenchida e assinada pelo estudante com participação nesta categoria;

– Cópia simples do comprovante de residência em nome do estudante ou do seu responsável legal. O comprovante que estiver em nome de terceiros deverá estar acompanhado de declaração assinada pelo titular, atestando que o estudante reside naquele endereço;

– Cópia simples do laudo médico para estudantes com necessidades educativas especiais.

Leia o Edital nº 17/2023

Saiba mais: https://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-oferta-150-vagas-para-programa-de-intercambio-estudantil-2023

Relação dos Polos/Escolas e seus respectivos contatos, caso o estudante precise tirar alguma dúvida:

MUNICÍPIO ESCOLA TELEFONE Afonso Cláudio CEEMTI Afonso Cláudio 37 (27) 3735-2088 Domingos Martins EEEFM Teófilo Paulino (27) 99730-5042 Barra de São Francisco EEEFM Governador Lindenberg (27) 3756-1290 Cachoeiro CEEFMTI Liceu Muniz Freire (28) 3522-0826 Castelo EEEFM João Bley (28) 3542-1413 Cariacica EEEFM Hunney Everest Piovesan (27) 3336-0565 Alegre EEEFM Prof. Pedro Simão (28) 99943-6649 Iúna EEEFM Henrique Coutinho (28) 3545-1318 Boa Esperança EEEFM Antônio dos Santos Neves (27) 99762-6246 São Gabriel da Palha EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins (27) 3727-3912 Vila Velha EEEFM Florentino Ávidos (27) 3319-0909 Anchieta EEEFM Coronel Gomes de Oliveira (28) 3536-1859 Guarapari EEEFM Angélica Paixão (27) 3261.0026 São Mateus EEEM Ceciliano Abel de Almeida (27) 3763-2051 Colatina EEEFM Geraldo Vargas (27) 3711-6554 Vitória CEEMTI Prof. Fernando Duarte Rabelo (27) 3235-9269 Serra EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão (27) 3328-3613 Linhares EEEM Emir de Macedo Gomes (27) 3264-1082

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7888

Fonte: GOVERNO ES