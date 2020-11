Prazo de recurso da solicitação do auxílio da Lei Aldir Blanc é prorrogado

Conforme previsto pelo Edital Emergencial nº 003/2020, de Renda Emergencial Mensal, caso não esteja de acordo, o solicitante do auxílio da Lei Aldir Blanc poderá interpor recurso ao resultado do Edital, no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação do resumo no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no item 8 do Edital. A lista completa de selecionados e não selecionados será sempre publicada no site da Secretaria da Cultura (Secult).

O solicitante do benefício poderá ainda verificar o resultado no ambiente de cadastramento da plataforma Mapa Cultural ES (https://mapa.cultura.es.gov.br/autenticacao/), onde receberá mensagens a cada etapa de sua solicitação.

Confira a lista dos selecionados e não selecionados do lote 1: AQUI.

Como solicitar o recurso

Conforme previsto no Edital, o recurso deverá ser apresentado exclusivamente por e-mail ([email protected]) e deverá conter, minimamente:

Identificação completa do interessado/recorrente;

Documentos comprobatórios, quando cabíveis;

Identificação do item controverso/recorrido;

Razões que fundamentem o recurso;

Os pedidos do recurso.

O Edital e essas informações encontram-se disponíveis no site da Secult, na área da lei: https://secult.es.gov.br/leialdirblanc, ou diretamente no link: https://secult.es.gov.br/edital-emergencial-n-003-2020-renda-emergencial-mensal.

Prazos de análise dos recursos

Os recursos serão analisados pela equipe técnica da Secult, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de envio da solicitação de recurso. Sendo aprovado e homologado o pedido de recurso, o pagamento tramitará num prazo de cinco dias úteis, após manifestação favorável da Secretaria ao recurso.

No caso em que os CPFs dos requerentes podem constar irregularidades junto à Receita Federal ou, ainda, podem haver erros nos dados fornecidos, os prazos de análise dos recursos podem variar para até cinco dias úteis a mais ao período de análise do recurso.

O resultado dos recursos será publicado no Diário Oficial do Estado, que valerá como homologação e resultado final do Credenciamento, conforme disposto no Edital nº 003/2020.

A análise dos recursos acontecerá sempre de acordo com os respectivos lotes, após divulgação das listas completas no site da Secult e do resumo publicado no Diário Oficial.

