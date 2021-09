Reprodução: Alto Astral Prazer sem tabu: 5 dicas para inovar no sexo

Embora as relações sexuais não compreendam o todo de uma relação, é fato que, para muitos, elas são parte importante de um relacionamento e quando caem na mesmice parecem perder a graça. Por isso, reinvenção, intimidade com o(a) parceiro(a) e desejo são fatores cruciais para que o prazer continue apesar do tempo.

Aliás, esse assunto não poderia estar fora de pauta, afinal amanhã (6) é comemorado o Dia do Sexo! Assim como outras datas comemorativas, avisamos: essa também deve ser celebrada! Para tornar a ocasião ainda mais especial, que tal inovar no momento a dois (ou a sós!) e trazer novas perspectivas para a hora H?

Confira 5 dicas para sair da mesmice e apimentar a relação, tornando o sexo mais criativo e desfrutando do prazer sem tabu!

1. Os vibradores podem ser seus melhores amigos!

Essa dica, além de famosa, é versátil! O vibrador permite que o prazer seja desfrutado acompanhada de alguém ou não — e isso é ótimo! Disponível em muitas versões e diferentes preços, o item garante sensações que variam de acordo com a posição e intensidade das vibrações e é uma aposta certeira para turbinar a relação ou curtir o momento sozinha!

2. Contos eróticos

Sabe aquele hábito de ler antes de dormir? Ele pode ser diferente dessa vez! A literatura erótica avançou bastante nos últimos anos e, atualmente, já é considerada como um gênero da literatura. Assim, livros nesse segmento é o que não falta, viu?

Mas a dica aqui é apostar em algo mais rápido, como contos eróticos. Você consegue acessá-los de forma rápida e gratuita em diversos sites e blogs e encontrar histórias repletas de diversidade e prazer. A ideia é que a leitura proporcione excitação e deixe o sexo ainda mais interessante, por isso, vale, inclusive, ler a dois!

3. Que comecem os jogos!

Conhecidas como “brincadeira para maiores de 18 anos”, algumas atividades podem tornar o momento mais interessante e aumentar o desejo sexual. Alguns aplicativos oferecem pequenos desafios para serem feitos à dois, apontando o que deve ser feito e dando um tempo para isso.

Para além da tecnologia, também é possível investir em jogos, como os de dados — ele indica posições, surpresas e tarefas — ou até mesmo em desafios para turbinar as preliminares e hora H, como, por exemplo, tentar fazer sexo sem se beijar, imitar posições, inovar nas falas ou até mesmo tentar ficar em silêncio mesmo nos momentos mais prazerosos!

4. Fantasias

Basta entrar ou acessar um sex shop para conferir a quantidade de fantasias disponíveis no catálogo. Para alguns, usar uma roupa assim pode parecer bastante constrangedor, mas desconstruir essa ideia pode ser uma boa alternativa para inovar na relação. Que tal surpreender o seu parceiro ou sua parceira com um visual diferente?

5. Sexo virtual

Talvez pareça loucura pensar nas relações sexuais sem o toque físico, mas trazemos novidades: isso já é uma realidade bem antiga. Sobretudo com os avanços dos meios de comunicação e a possibilidade e enviar mensagens, áudios, fotos e vídeos em tempo real através dos aplicativos de mensagem e redes sociais, tornar a conversa mais quente é uma grande aposta!

Essa dica vale ainda para aqueles que estão fisicamente separados e desejam (literalmente) comemorar a data. E mesmo para quem está junto, experimentar essa nova forma de se relacionar pode ser bastante divertido, interessante e prazeroso.

Lembre-se ainda que o importante é sentir-se bem , tanto no sexo, como em qualquer outra hora da relação! Portanto, priorize suas vontades, conheça seu corpo e proteja-se usando sempre preservativo — apenas ele protege contra as DST’s e IST’s (doenças e infecções sexualmente transmissíveis).