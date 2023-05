Prates: Petrobras vai reduzir preços de combustíveis na próxima semana

Tomaz Silva/Agência Brasil – 02/03/2023 Jean Paul Prates, presidente da Petrobras,

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta sexta-feira (12) que a nova política de preços da estatal será anunciada na próxima semana, quando pode haver queda nos preços de alguns combustíveis.

“Semana que vem vamos falar de preço. Há chance de reajuste na semana que vem, de fazer uma avaliação (de preços) em alguns combustíveis. Mas não vou dar spoiler “, disse Prates a jornalistas.

O presidente da Petrobras afirmou que a nova política de preços vai manter a estabilidade em relação ao mercado internacional, mas deve garantir atratividade aos consumidores.

“Não haverá uma abdicação das vantagens da empresa como ter refino e produção no Brasil. Não precisamos ter uma maratona de 118 reajustes de combustíveis como em 2017. Vamos continuar seguindo a competitividade interna em cada mercado que participamos e a referência internacional”, afirmou.

Fonte: Economia