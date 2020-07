Praias de Santos lotam após flexibilização das restrições

As praias de Santos, no litoral de São Paulo, amanheceram lotadas de banhistas aproveitando o dia ensolarado neste sábado (11). A Baixada Santista e o Vale do Ribeira entraram na fase amarela do Plano São Paulo de retomada das atividades econômicas.

A Tribuna/Vanessa Rodrigues Sábado de sol reúne centenas de pedestres na orla de Santos





Nessa fase, as cidades poderão seguir rígidos protocolos sanitários para reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade. Já academias, podem funcionar com 30% da capacidade.

Em Santos, o acesso às praias estava totalmente restrito desde o dia 19 de março e pedestres no calçadão da orla, proibidos desde 4 de abril. No entanto, a prefeitura liberou parcialmente, no dia 22 de junho, o acesso à faixa de areia para a prática de atividades esportivas individuais e na última sexta-feira, 10 de junho, o acesso foi completamente liberado.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura de Santos , o município registra 11.439 casos confirmados do novo coronavírus, 781 pacientes com a suspeita da doença e 396 mortes. Atualmente, há 165 pacientes internados e 6.219 se recuperaram da doença. As informações são do G1 Santos.