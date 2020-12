Praias cariocas ficam cheias no último domingo da primavera

Tomaz Silva/Agência Brasil Cariocas enchem praias no último dia da primavera

No último domingo da primavera, o calor forte, já com cara de verão, levou cariocas e turistas para as praias do Rio, mesmo com a pandemia da Covid-19 seguindo em alta na cidade. Segundo o sistema Alerta Rio, a máxima prevista para hoje é de 38 graus, e não há previsão de chuva.

No Leblon e em Ipanema, as areias ficaram cheias, com pouco espaço entre os guarda-sóis e grupos que jogavam partidas de vôlei, altinha e beach tenis. Já no calçadão, o movimento era mais tímido do que em outros fins de semana, mas ainda assim, com um número considerável de frequentadores pedalando ou caminhando — muitos destes sem máscara, item imprescindível na prevenção ao novo coronavírus.

Em toda orla da Zona Sul havia também poucos carros estacionados. No início de dezembro, a prefeitura do Rio voltou a proibir o estacionamento na beira da praia nos fins de semana e feriados, assim como o fechamento de ruas que eram usadas como áreas de lazer aos domingos, como a Avenida Atlântica.