Praia do Morro se transforma em parque de diversão e aprendizado para toda a família

Brincar é aprender. Essa é a mensagem que o ‘Parque de Farrapos’ quer passar para adultos e crianças. O Estado foi o escolhido para sediar seus eventos e um verdadeiro parque itinerante de diversão e aprendizado será instalado na Praia do Morro, em Guarapari, nesta terça-feira (28). Entre as atrações estão brincadeiras com esculturas de barro, do próprio Vale do Mulembá, Abayomi (bonecas de pano), labirintos, supercastelos de areia, bolinha de gude, carrinhos e muitas outras.

Na Grande Vitória, o ‘Parque de Farrapos’ ainda vai passar pela praia de Jacaraípe, na Serra, no dia 30 de janeiro e, novamente em Vitória, na praia da Curva da Jurema, no dia 1 de fevereiro, das 10h às 17h.

O ‘Parque de Farrapos’ é um projeto que estreou no último sábado (25), na Praia de Camburi, desenvolvido pela Purpose, uma agência de mobilização e engajamento que apoia e desenvolve movimentos social e conta com o apoio de importantes parceiros: Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), Prefeitura de Vitória, Prefeitura da Serra, Prefeitura de Guarapari, Fundação Roberto Marinho, Futura, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, IPA Brasil, Mais Diferenças, Idade Criativa e Sebrae.

Famílias brincando e aprendendo juntas

A itinerância do projeto é uma forma de envolver ainda mais famílias que moram ou estão visitando o Estado neste período de verão, no qual as praias acabam sendo um destino comum. O ‘Parque de Farrapos’ conta com um time de monitores formado por professores e estudantes de Pedagogia e Educação Física, treinados em aprendizagem pelo brincar para conduzir crianças e adultos à imersão no universo lúdico do evento.

“O nosso principal objetivo é promover um tempo de qualidade, no qual crianças estejam junto com seus responsáveis em uma estrutura simples e criativa, que pode ser reproduzida em casa, unindo o lúdico com o educativo. O período escolhido foi as férias, porque conseguimos reunir o maior número de pessoas para que isso aconteça de forma espontânea”, explica o diretor da Purpose, Caio Coimbra.

Serviço:

Parque dos Farrapos

*Local: Praia do Morro (em frente ao Marlim Azul), Guarapari.

Data: 28/01

Horário: das 10h às 17h.

*Local: Praia de Jacaraípe (no Barrote, em frente à Pousada Beira Mar), Serra.

Data: 30/01

Horário: das 10h às 17h

*Local: Praia da Curva da Jurema (próximo aos quiosques fechados), Vitória.

Data: 01/02

Horário: das 10h às 17h.

A entrada é gratuita.

