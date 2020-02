Praia acessível segue até março na Ilha de Guriri

Por volta das 23 horas desta terça-feira (4) dois bandidos sendo um deles armado de revólver assaltaram um homem identificado como V. dos Santos Silva, de 37 anos, na rua Monsenhor Guilherme Schmidt, no bairro Sernamby. No momento do assalto a vítima estava em sua caminhonete que foi levada pelos bandidos.

De acordo com relato aos policiais militares que atenderam a ocorrência, os bandidos surpreenderam a vítima que foi ameaçada de morte caso reagisse.

Diante da situação a vítima entregou as chaves da caminhonete e mais: a quantia de R$2.300,00, relógio de ouro com pulseira marca Invictus, cordão de ouro de 6,5 gramas, e uma aliança de ouro de 14 gramas.

Os bandidos que chegaram ao local do assalto a pé fugiram levando a caminhonete Toyota/hilux de cor prata de placa OVJ5A05, que foi localizada pela PM mais tarde, no Bairro Cohab.

A localização do carro foi possível graças ao sistema de rastreador. Logo que a vítima se viu livre dos ladrões entrou em contato com a Central de Rastreamento que localizou o veículo na rua 50.

Apesar das buscas realizadas pelos policiais militares, os bandidos não foram localizados, mas tudo indica que sejam da região dos bairros Cohab e Sernamby.