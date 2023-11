Pra eles e pra elas: 10 truques para o sexo oral ficar ainda mais gostoso

Sexo oral sempre é uma delícia, o ponto alto de qualquer começo de transa, mas pode melhorar ainda mais com algumas dicas de movimentos de língua certeiros ou diferentes. Confira algumas ideias que vale a pena experimentar: As inforações são do Universa Uol.

PARA FAZER NELA

1. Explore o território

Em vez de cair matando no clitóris, dedique-se a ele somente depois de excitar bem a parceira. Devagar, abra a vulva dela com a boca e passe-a entre os pequenos e grandes lábios. A língua pode passar por debaixo dos pequenos lábios, enquanto suas mãos acariciam as partes internas das coxas dela.

Respire por toda a vulva, expirando de forma leve ao redor dela. Continue reconhecendo o território, alternando a língua com beijos e com um pouco de sucção. Veja o que faz mais sucesso pra intensificar e repetir.

2. Faça uma vibração

Acredite: o efeito é surpreendente. Cubra o clitóris com a boca e faça “mmmm mmmm mmmm”. Isso fará com que a mulher tenha uma sensação superagradável com a vibração, que passeia por toda a vulva.

Para intensificar, pressione a parte mais baixa do abdome com uma das mãos, invadindo a parte superior do monte de vênus.

3. Dê lambidas como em um sorvete

Passe a parte larga da língua desde a entrada da vagina até o clitóris, como se você estivesse lambendo um sorvete. No final de cada lambida, sugue de leve o clitóris, como se ele fosse um pingo da guloseima que estivesse escorrendo. Atenção: faça tudo de modo bem leve, pois nem toda mulher gosta de sugadas fortes.

4. Use os dedos

Deixe a língua relaxada e faça movimentos circulares sobre o clitóris. Se preferir, pode usar um gel do tipo comestível. Introduza um ou dois dedos na vagina, mexendo-os suavemente para aumentar a satisfação dela, e continue sugando suavemente o clitóris.

5. Vá direto ao ponto

Fazendo um “V” com os dedos, descubra a cabeça do clitóris, fazendo-a aparecer. Se a sua parceira não estiver hipersensível, esse é o melhor passo de todos. Você pode dar lambidas rápidas e curtas, extensas com a parte mais larga da língua ou fazer a sucção diretamente na cabeça. Nem sempre os três serão apreciados, mas um deles com certeza levará o prazer dela à potência máxima.

PARA FAZER NELE

1. Olhe para ele

Os homens costumam gostar de ver tudo quando estão recebendo sexo oral. Então, nada de investir na técnica sob o edredom ou deixar o cabelo cair no rosto. Enquanto o chupa, olhe diretamente nos olhos dele. Quando precisar de uma pausa, use as mãos para excitá-lo e aproveite para elogiar o pau — o que eles adoram.

2. Valorize o freio

Segure a base do pinto com a mão, fazendo pressão, como se fosse um anel peniano. À essa altura, a cabeça do pênis já estará dura. Com a parte mais larga da língua, suba pela parte inferior do corpo do pau, indo da junção do saco com o corpo até o freio. Com a ponta da língua, faça movimentos curtos e rápidos nessa região.

3. Faça movimentos

Com a boca na cabeça do pênis, vá descendo imitando um desenroscar: literalmente, balance a cabeça de um lado para o outro enquanto a língua acompanha o movimento, se enroscando da cabeça até onde puder. Essa é de perder o fôlego!

4. Use a bochecha

Incline o pênis para um lado da boca e esfregue a glande no espaço da bochecha. Isso provocará uma sensação agradável. Alterne os lados. A cada vez que passar pelo meio da boca, pare e retire o pinto e dê lambidas longas e curtas. Ao colocá-lo de novo na boca, vá em direção à outra bochecha.

5. Brinque com as temperaturas

Primeiro beba um líquido quente e comece o sexo oral. Quando sentir que a língua está ficando morna, é hora de tomar algo gelado. O choque de temperaturas vai atiçá-lo ainda mais.