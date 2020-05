PR regra eleição de cargos vagos da Mesa

.

Em caso de vacância de qualquer cargo da Mesa Diretora – durante o período das sessões virtuais em razão do novo coronavírus – os substitutos anteriormente eleitos exercerão para todos os fins as funções do cargo vago. Esse é o objetivo do Projeto de Resolução (PR) 9/2020, que deve ser lido na sessão virtual ordinária desta segunda-feira (18).

A iniciativa apresentada pela Mesa Diretora estabelece que nova eleição para preenchimento do cargo vago será promovida em até três sessões após a retomada dos trabalhos presenciais.

“A medida visa atender uma necessidade do Estado e é essencial devido ao fechamento da Casa Legislativa em virtude da pandemia do novo coronavírus, já que deputados e servidores estão exercendo suas atribuições remotamente, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Espírito Santo”, afirmou o presidente Erick Musso (Republicanos).