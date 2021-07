Power Couple: Nina Cachoeira xingou Mirela e Yugnir partiu para cima de Filipe

Reprodução Yugnir, Mirela Janis, Filipe Duarte, Nina Cachoeira

O barraco entre os participantes do ‘Power Couple’ , na noite desta quarta-feira (22), ainda vem dando o que falar. Esta humilde coluna descobriu que a confusão ficou feia mesmo após Mirela Janis dizer a Nina Cachoeira e ao marido dela, Filipe Duarte, que não daria a mídia que eles queriam. Filipe se descontrolou, partiu para cima de Mirela e os seguranças do local entraram no meio para apartar o barraco.

Ao ver a treta envolvendo o marido, Nina então começou a gritar em alto e em bom som que não precisava da mídia de Mirela, porque ela é rica e ainda xingou a colega de confinamento de “vagabund*”. Noivo de Mirela, Yugnir se revoltou ao ouvir a Cremosinha sendo xingada e, chegando no meio do barraco, partiu para cima de Filipe depois de ver o cantor alterado com Mirela. Os seguranças, inclusive, tiveram dificuldade para segurar Yugnir.





Recapitulando o começo da treta

Filipe Duarte estava com uma caixa de som tocando músicas bem alto e gritando por onde passava. Ao anoitecer, ele foi desafiado pela participante Medrado a colocar a música de Mirela Janis, ‘Tremidinha’, para tocar. Depois, debochou da Cremosinha nos stories ao dizer que pagaria caro por um show ao vivo dela e, para afrontar ainda mais, marcou a ruiva em seu post. Foi então que Mirela Janis foi até o corredor dizer que não iria compartilhar a publicação na qual ela foi marcada, porque não daria essa mídia ao casal Nina e Filipe. Mirela Janis tem 6,4 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o casal Filipe e Nina possuem juntos apenas 300 mil.

Mirela e Filipe já estavam se estranhando nas redes sociais há alguns dias. Ao sair do confinamento do reality, o cantor não gostou de ver um post da ruiva criticando a permanência dele e de Nina na atração. Filipe então fez um post rebatendo Mirela provocou a Cremosinha ao afirmar que ela não sabia cantar suas próprias músicas.