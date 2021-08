‘Power Couple’: Mirela Janis termina namoro com Yugnir Ângelo

Divulgação Mirela Janis e Yugnir no “Power Couple”

As notícias sobre o término do noivado de Mirela Janis e Yugnir Ângelo, que integraram o elenco da quinta edição do ‘Power Couple Brasil’, ganharam novos desdobramentos e foram confirmadas pela digital influencer na manhã desta quinta-feira (19).

Procurada pela coluna, a ruivinha disse que, agora, poderia confirmar a informação: “Terminei com ele”. Porém, ao ser questionada se os motivos seriam as ‘tais festas’ de três dias em João Pessoa (PB), além de possíveis traições, não escondeu o jogo e admitiu que sim. “Estou morrendo de vergonha. Me sentindo humilhada”, confidenciou.

Já Yugnir usou o Instagram da tia, Iran Ângelo, ex-mulher do jogador de futebol Hulk, para anunciar que teve o perfil de sua rede social hackeado.