Poupatempo fecha a partir de sábado; veja como realizar serviços

Matheus Barros Poupatempo fecha a partir de sábado (6): saiba como fazer os serviços on-line

Nesta quarta-feira (03) o governador João Doria (PSDB) anunciou que São Paulo retornará a fase vermelha do plano de contingência do coronavírus a partir da 0h de sábado (6) , proibindo o funcionamento de serviços não essenciais em todo o estado. Órgãos públicos também serão fechados, como os postos de atendimento do Poupatempo .

O programa foi fundado em 1996 pela gestão do governador Mário Covas (PSDB) e oferece diversos serviços a população, como a emissão de diversos documentos. O Poupatempo possui 82 unidades em todo estado e nenhuma delas abrirá as portas devido a reclassificação anunciada por Doria.

O fechamento das unidades acontecerá durante os 14 dias estipulados no decreto estadual e os atendimentos presenciais já agendados serão cancelados automaticamente.

Mesmo com as portas fechadas o programa continuará atendendo on-line através de sua plataforma oficial que oferece mais de 120 serviços 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Segundo o próprio Poupatempo, mais 70% dos atendimentos oferecidos pelo programa são feitos pelas plataformas digitais e, em 2020, foram quase 5,5 milhões de atendimentos remotos.

Veja como realizar os principais atendimentos on-line do Poupatempo

2ª via da Carteira de identidade (RG)

Os cidadãos que precisarem emitir uma segunda via do RG devem baixar o aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, e seguir o passo a passo já presente na tela inicial. O app está disponível tanto para celulares Android, quanto para celulares iOS. Também é possível fazer a solicitação através do site oficial do Poupatempo.

Suspensão ou renovação da CNH (Carteira nacional de habilitação)

Motoristas que tiveram a CNH suspensa ou estão próximos da data de vencimento do documento podem solicitar através do site oficial do programa, ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

Poupatempo oferece atendimentos on-line. Imagem: Olhar Digital

O portal do Poupatempo oferece diversos outros serviços, caso tenha alguma dúvida sobre como utilizá-los, basta assistir algum dos 14 tutorias publicados pelo programa estadual no YouTube.