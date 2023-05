Posto em São Paulo oferece etanol a preço de custo nesta quinta

Arquivo/Agência Brasil Posto de combustível em São Paulo vende etanol a preço de custo nesta quinta-feira

O Dia da Liberdade de Impostos oferecerá etanol a preço de custo nesta quinta-feira (25), em São Paulo, no Centro Automotivo Portal Das Perdizes, posto localizado na zona oeste da capital paulista. O litro do etanol será vendido a R$ 2,46, com o pagamento podendo ser feito via Pix ou em dinheiro. A venda será limitada a 25 litros por veículo e um único abastecimento.

A iniciativa busca alertar os consumidores e o poder público sobre a discrepância entre os preços praticados quando se aplica a incidência de impostos no Brasil. Com a “oferta” desta quinta, o consumidor pagará cerca de 50% menos no litro de etanol, tendo em vista que, em média, o etanol está sendo vendido a R$ 3,69 em São Paulo.

A venda de etanol sem imposto no Centro Automotivo Portal das Perdizes começará a partir das 7h30, e serão ao todo 6,5 mil litros de etanol vendidos sem imposto.

“Estamos cedendo nosso posto de combustíveis para realizar a ação do Dia pela Liberdade de Impostos como uma forma de mostrar para o consumidor o quanto ele paga de imposto na hora de abastecer. Uma situação que precisa ser revista no Brasil. E temos feito esse tipo de mobilização já há alguns anos como forma de protestar para que o poder público se sensibilize para esta realidade que só tem prejudicado a própria economia do país, onerando o bolso dos empresários e dos consumidores”, afirma a empresária Patricia Kulaif, proprietária do posto que protagoniza a ação.

Sustentabilidade também é pauta

Além de debater o impacto tributário e econômico com a ação, o Dia da Liberdade de Impostos também cita a importância de valorizar o etanol, combustível produzido a partir da cana-de-açúcar e considerado como alternativa da energia renovável com melhor custo/efetividade para mitigar as emissões de gases do efeito estufa.

Serviço

DIA DA LIBERDADE DE IMPOSTOS;

Data: 25/05/2023;

Horário: A partir das 7h30 da manhã;

Local: Centro Automotivo Portal Das Perdizes – Avenida Sumaré, 991 (Perdizes);

Valor do litro do Etanol: R$ 2,46.

