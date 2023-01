Posso pedir o dinheiro de volta se não gostar da harmonização facial?

Reprodução/Twitter Catherine Bascoy surgiu irreconhecível após harmonização facial; veja o antes e depois

Nos últimos dias, a influenciadora e ex-participante do De Férias com o Ex Brasil Catherine Bascoy recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais ao exibir o resultado de uma harmonização facial. “Se estragou com essa harmonização”, comentou uma usuária em publicação feita no Instagram no dia 25. “Nossa, você era tão linda”, disse outra. “Catherine era uma das meninas mais lindas que eu já vi: um rosto de boneca, natural e harmônico. Resolveu ‘desarmonizar’ e agora tem um ovo em cada lado do maxilar”, opinou mais uma.

No Twitter, a modelo comentou os ataques que tem recebido sobre a sua aparência. “Já já tá normal…vai desinchar e ficar do jeitinho que eu quero, tem menos de uma semana que fiz. As pessoas expõem o que possuem dentro delas mesmas. É sobre o coração a forma que cada um fala, escreve, pensa… não sobre mim”.

Apesar de não ser o caso de Catherine, que não pareceu insatisfeita com o resultado da harmonização, outras celebridades já declararam publicamente terem se arrependido de passar pelo mesmo procedimento. É o caso dos cantores Gabi Martins e Lucas Lucco. Já a influenciadora Gkay recentemente revelou ter removido o preenchimento nos lábios. Mas será que quando um procedimento estético não alcança os resultados esperados, o consumidor pode pedir o ressarcimento do valor pago?

A resposta para essa pergunta é “depende”, segundo a advogada Janina Ricardo, que atua no mercado de Beleza e Estética há mais de seis anos. “A definição de se o procedimento deu ou não deu certo é muito relativa, porque às vezes o consumidor só não alcançou a sua expectativa… e se o profissional esclareceu e alinhou a expectativa de resultado, não vai haver “não deu certo” nesse caso. Agora, se houver falha na prestação dos serviços, o consumidor pode, a seu critério: a) solicitar o reembolso dos valores pagos; b) requerer a dedução do preço e; c)substituir o serviço por outro — isso tudo sem prejuízo de eventuais perdas e danos”, esclarece a especialista.

Mas uma coisa é certa: as clínicas precisam avisar os clientes sobre os riscos do procedimento desejado. “É um dever legalmente imposto pelo código de defesa do consumidor e que se for não cumprido, há uma má prestação de serviços”.

Janina Ricardo também afirma que um resultado mal-sucedido pode gerar indenização, caso a responsabilidade seja totalmente do profissional responsável. Mas se há, como na grande maioria dos procedimentos estéticos, a necessidade de cuidados do próprio consumidor e negligência por parte dele, não! “Diferenciar os dois casos vai depender do protocolo de blindagem jurídica antes, durante e depois do procedimento”, finaliza a advogada.

Fonte: IG Mulher