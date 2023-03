Posse solene do desembargador Ubiratan Almeida Azevedo aconteceu nesta quinta-feira no Tribunal Pleno

Autoridades, familiares e integrantes do Poder Judiciário, prestigiaram a cerimônia de ingresso do desembargador na Corte estadual.

Na tarde desta quinta-feira (02), autoridades, familiares e integrantes do Poder Judiciário participaram da Sessão Solene de posse do desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, que aconteceu no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O mais novo desembargador da Corte foi promovido ao cargo pelo critério de merecimento, em 15 de dezembro do último ano, ocasião em que também tomou posse administrativa e passou a ocupar a vaga deixada pelo desembargador Adalto Dias Tristão em razão de sua aposentadoria.

O presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, abriu a sessão solene especialmente convocada para a posse do desembargador Ubiratan, que foi conduzido ao Salão Pleno pelo decano da Corte, desembargador Manoel Alves Rabelo, e pelo mais moderno desembargador do TJES, Raimundo Siqueira Ribeiro.

A Banda da Polícia Militar abrilhantou o evento com a execução do Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo pela Banda da Polícia Militar. Em seguida, o desembargador Ubiratan prestou o compromisso legal para a exercer o cargo e recebeu o Colar do Mérito Judiciário. A mais alta honraria conferida a autoridades nacionais ou estrangeiras por seus méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica ou à justiça foi entregue ao empossado pelas mãos do presidente do TJES e de familiares.

Desembargadoras e desembargadores do Tribunal de Justiça prestigiaram o evento, entre eles o presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Namyr Carlos de Souza Filho, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, bem como os desembargadores aposentados do TJES Adalto Dias Tristão, Carlos Mignone e Rômulo Taddei.

Mas coube ao desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos a missão de saudar o novo integrante da Corte, que definiu como uma pessoa singular, com uma aura de paz e serenidade. “Seus firmes passos, ao longo de toda a carreira, os quais conheço, o trouxeram até aqui, o fizeram digno de admiração e imortalizaram sua contribuição para o fortalecimento do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Que o grande arquiteto do Universo, Deus da justiça, do amor e da verdade lhe ilumine. Com muito alegria, orgulho e satisfação digo: seja bem-vindo desembargador Ubiratan Almeida Azevedo!”, enfatizou o desembargador Jorge Henrique.

O homenageado Ubiratan Almeida Azevedo lembrou que, em seus quase 30 anos de trajetória na magistratura, passou por diversas Comarcas, como Bom Jesus do Norte, Ecoporanga, Rio Novo do Sul, Vila Velha e Vitória, e também foi juiz assessor especial da presidência, juiz corregedor e juiz membro efetivo do TRE, onde muito aprendeu.

“Por onde eu trabalhei fiz amizades e acumulei experiências únicas que contribuíram para a minha evolução como profissional e especialmente como ser humano. Naquele tempo seria utopia idealizar a imensa transformação social, moral, política, econômica e tecnológica que a sociedade alcançou. Contudo, mesmo vivenciando todas essas mudanças, posso assegurar que algo se manteve inabalável e me guiou por todo o caminho percorrido: o desejo de Justiça e de ser justo”.

Para o desembargador Ubiratan, essa vontade de contribuir para uma sociedade mais justa não mudou e a perseverança de fazer o melhor o acompanha nesta nova etapa da carreira. “Aqui estou eu, ávido por desafios e enfrentamentos das diversas questões jurídicas que se revelam através dos processos. Comprometendo-me a prestar um serviço jurisdicional sério, imparcial e técnico, com ênfase na proteção e garantia das normas postas na Constituição Federal e em defesa do Estado democrático de direito”, destacou o empossado.

Agradecendo pelos votos das colegas e dos colegas desembargadores, o desembargador Ubiratan afirmou que veio para agregar e participar das questões impostas a ele sempre com serenidade e harmonia, além de deixar a serviço dos componentes da Corte seu companheirismo e dedicação, estando aberto ao diálogo. Por fim, o desembargador empossado agradeceu e reconheceu o apoio de seus familiares e amigos.

Mesa de Honra

A mesa de honra foi composta pelo subprocurador-geral de Justiça, Josemar Moreira, pelo deputado estadual Alcântaro Filho, representando a Assembleia Legislativa do estado (Ales), o subprocurador-geral do Estado, Rafael Induzzi Drews, representando o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini; o defensor público-geral do estado, Vinícius Chaves de Araújo; o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho; o vice-diretor do Foro da Justiça Federal Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal Rogério Moreira Alves; o vice-presidente do Tribunal de Contas do estado, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo; o comandante do 38º Batalhão de Infantaria, Coronel Rodrigo Penalva, e pelo secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque.

A cerimônia também contou com a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região, desembargadora Daniele Santa Catarina; do procurador-chefe da procuradoria-geral do trabalho da 17ª região, Estanislau Tallon Bozi; da presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, juíza Glícia Mônica Dornela; da presidente do Sindijudiciários, Maria Cléria Almeida, e do representante do Sindioficiais Paulo Sérgio Torres Meinicke, bem como do comandante Joabe Berriel da Silva e tenente Taiza Andrade, representando a Capitania dos Portos.

