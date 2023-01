Posse: imprensa deverá fazer credenciamento

Os veículos de comunicação interessados em fazer a cobertura jornalística das sessões de posse dos deputados e de eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ales), que acontecem nesta quarta-feira (1º), têm até as 18 horas desta terça-feira (31) para realizar o credenciamento.

A solicitação deverá ser feita por meio do WhatsApp (27) 9 8121-4204. Poderão ser habilitados até dois profissionais por veículo, devendo ser informados os nomes, CPFs, além do nome da empresa de comunicação para a qual trabalham.

No dia 1º o credenciamento será na entrada do Plenário Dirceu Cardoso. Para a posse, a equipe deverá chegar até as 9h30, enquanto para a eleição o horário limite é às 14h30. Será obrigatório o uso do crachá da empresa durante toda a permanência na Assembleia.

Posse e eleição

A posse será às 10 horas e a eleição da nova Mesa às 15 horas, conforme previsto nos artigos 6º e 8º do Regimento Interno da Ales. O horário da sessão preparatória é orientado por regramento do artigo 58 parágrafo 5º da Constituição Estadual.

Plenário

Conforme a secretária de Comunicação da Ales, Margô Devos, cinegrafistas serão posicionados em espaço definido na galeria do plenário durante a sessão solene de posse, marcada para 10 horas. Os fotógrafos poderão realizar registros no plenário em local pré-estabelecido. Os repórteres escalados poderão ficar na sala de imprensa ou na galeria do Plenário Dirceu Cardoso.

Já na sessão preparatória para a eleição da Mesa, que acontece às 15 horas, as imagens dentro do plenário serão produzidas pela equipe de Comunicação da Ales e disponibilizadas no canal do YouTube do Parlamento estadual. A cobertura fotográfica realizada pela equipe da Casa será disponibilizada no Flickr.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES