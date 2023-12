Posse de Milei: veja o cronograma da cerimônia que acontece hoje

Reprodução/Youtube Javier Milei toma posse neste domingo (10)

Neste domingo (10), o economista Javier Milei toma posse como presidente da Argentina em uma cerimônia que acontece a partir das 11h do horário local (o mesmo de Brasília).

Entre as etapas da cerimônia de posse, o mandatário argentino eleito prestará juramento, será empossado e receberá a faixa e o bastão presidenciais do atual presidente, Alberto Fernández.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi a Buenos Aires para o evento, mas será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que demonstrou apoio a Milei durante a corrida à Casa Rosada, vai comparecer à posse e receberá tratamento de chefe de Estado.

Bolsonaro já se encontrou com Milei na última sexta-feira (8), em reunião que contou também com a presença da ex-candidata à presidência e futura ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, e do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

Confira o cronograma da posse previsto para hoje:



11:00 — Chegada de Milei ao Congresso Nacional

11:10 — Assinatura de livro de visitantes ilustres

11:30 — Juramento no Congresso e discurso no recinto

12:00 — Discurso para apoiadores da escadaria do Congresso

12:30 — Retorno à Casa Rosada em veículo conversível

13:00 — Missa na Catedral

13:30 — Recepção de líderes estrangeiros e outras autoridades

17:30 — Juramento dos ministros

18:30 — Coquetel

20:00 — Festa de gala no Teatro Colón

*Em atualização

