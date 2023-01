Posse: Casagrande prega diálogo e estabilidade

Em seu discurso de posse na tarde deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa (Ales), o governador reeleito do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) exaltou o papel das instituições para a estabilidade democrática do país e do Estado, comentou a dificuldade de governar em meio à pandemia do novo coronavírus e citou alguns feitos do seu governo.

Casagrande ressaltou o papel do Poder Legislativo estadual nos quatro anos de seu mandato e o qualificou como um “Poder central da democracia”. “É muito simbólico estarmos aqui no dia 1º cumprindo nossas obrigações”, afirmou. Ele agradeceu a parceria dos deputados estaduais e recordou que os parlamentares se reuniram de modo extraordinário na última sexta-feira (30) para votar duas matérias do Executivo.

A respeito da eleição geral de outubro, Casagrande pontuou que foi uma corrida eleitoral diferente em virtude da polarização do pleito nacional, e que os eleitores deixaram de avaliar o trabalho realizado localmente para votar conforme a disputa presidencial.

Para o governador, as instituições brasileiras passaram por um grande teste nos últimos anos, mas conseguiram sobreviver ao período de estresse, mostrando o tamanho de sua força. “O dia de hoje é o exemplo claro da importância e da solidez dessas instituições”, reforçou.

Ele falou que acredita que os próximos anos serão marcados como um momento de transição e que ele tem o compromisso de ajudar neste processo. “Temos uma transição nacional e local, e o Estado tem que continuar com estabilidade financeira, política e econômica para podermos dialogar independente de nossas formações”, ponderou.

Pandemia

Outro assunto alvo do discurso de Casagrande foi a pandemia do novo coronavírus, que teve estopim no Espírito Santo em março de 2020. “Jamais pensei que iria gerenciar uma pandemia como tivemos que fazer. Num ambiente político totalmente polarizado, que na pandemia se agravou”, lamentou.

Mais uma vez o chefe do Executivo estadual salientou a parceria dos poderes e instituições para ajudar o Estado a atravessar a grave crise sanitária. “Aprendemos a lidar com a pandemia e ainda assim muitos perderam a vida e continuam perdendo”, advertiu.

Feitos

De acordo com Casagrande, mesmo governando em uma conjuntura adversa, o governo foi capaz de dar passos fundamentais na consolidação do Espírito Santo. “Foram R$ 8 bilhões de investimentos em infraestrutura, R$ 3 bilhões só em 2022. Temos a menor taxa de mortalidade infantil, o terceiro melhor ensino médio do país, a segunda maior longevidade e a maior segurança alimentar”, enumerou.

Mesmo diante dos bons resultados, ele disse que ainda há muito a ser feito, principalmente, em relação à inovação e a disponibilização de serviços eletrônicos para a população capixaba. “Conquistamos posições importantes para sermos referência em políticas públicas no país, mas temos muito a fazer e não podemos nos contentar com essas conquistas”, concluiu.

Cerimônia

Uma comissão formada pelos parlamentares Dary Pagung (PSB), Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PSB) e Raquel Lessa (PP) foi responsável por acompanhar o governador e o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) do Salão Nobre até o Plenário Dirceu Cardoso.

Os eleitos fizeram o juramento de cumprir as Constituições Federal e do Estado, as demais legislações e assinaram seus respectivos termos de posse. Logo após, o presidente Erick Musso (Republicanos) declarou ambos empossados.

Após a cerimônia na Casa do Povo, a mesma comissão conduziu o governador para a saída do plenário. Casagrande seguiu para a próxima solenidade, no Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo estadual.

Compuseram a mesa de honra da Ales o desembargador Samuel Brasil, representando o Tribunal de Justiça (TJES); o presidente do Tribunal de Contas (TCES), Rodrigo Chamoun; a Procuradora-Geral de Justiça (PGJ), Luciana de Andrade; o comandante da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Coronel Alexandre Cerqueira; o comandante-geral da Polícia Militar (PMES), Douglas Caus; o comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Coronel Rodrigo Penalva de Oliveira; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Risk Filho; o deputado federal reeleito Da Vitória (PP), representando a Câmara Federal; o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), representando os municípios; e o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, representando os secretários estaduais.

