Portugal e Brasil terão voos para repatriar cidadãos ‘presos’ nos países

Guilherme Dotto Aeronave da TAP irá trazer brasileiros de volta ao país natal

O Itamaraty anunciou nesta quarta-feira (3), a realização de um voo exclusivo para repatriar brasileiros que estão em Portugal. A viagem Lisboa-Guarulhos acontecerá na próxima semana, quarta (10), e será realizada pela companhia aérea TAP.

Por outro lado, na quinta-feira (11), um voo saindo do aeroporto internacional de Guarulhos com destino a capital portuguesa, para levar os europeus retidos no Brasil também será feito.

“Os interessados devem tratar diretamente com a TAP da marcação ou do eventual reaproveitamento de bilhetes aéreos. Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela TAP”, afirma o Ministério das relações exteriores em nota.

Desde o dia 29 de janeiro, por determinação do governo portugues, o tráfego aéreo entre os dois países está proibido, por conta da variante do novo coronavírus (Sars-Cov-2) encontrada inicialmente em Manaus , que é mais transmissível.

Na última sexta (26), um voo que trouxe brasileiros ocorreu de forma extraordinária após pressão da pasta das relações exteriores. Os preços foram criticados pelos passageiros, e custavam cerca de R$ 6 mil apenas pelo trecho de ida.