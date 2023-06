Portugal | bebê brasileiro de 1 ano morre afogado em piscina inflável

Bebê estava na casa de uma babá no momento que caiu na piscina inflável e se afogou. A Polícia Judiciária de Portugal apura o caso

Um bebê brasileiro de 1 ano morreu afogado após cair em uma piscina inflável nesta quarta-feira (28/6) em Portugal, na cidade de Silveiros. A Guarda Nacional Republicana informou ao jornal português Correio da Manhã que a criança estava na casa de uma babá no momento do acidente.

Segundo a publicação, o garoto fugiu do controle de sua cuidadora por volta das 17h.

“Eles estão em choque com a situação. O casal é muito trabalhador e era por isso que o Pedro estava com a ama e o outro filho mais velho, de quatro anos, estava no jardim. Ligaram para a mãe pelas cinco da tarde e disseram que alguma coisa tinha acontecido com ele”, contou um amigo da família ao Correio da Manhã

Ainda de acordo com este amigo, o casal só ficou sabendo da morte do bebê no momento que chegou. “Foi um choque. Não sei o que aconteceu, mas a ama nunca tinha problemas com nenhuma criança”, completou.

Amas são cuidadoras que recebem crianças em suas próprias casas para cuidar delas. A cuidadora do caso também supervisionava outras três crianças. A Polícia Judiciária apura as circunstâncias da morte.

Ao veículo português, Jornal de Notícias, uma moradora próxima à creche onde a morte aconteceu contou que a cuidadora era uma profissional exemplar. ” É uma ama cinco estrelas. É uma garota cuidadosa, meiguinha, que tem uma filha, e nunca ouvi nada de mal sobre ela”, disse. “Eu ouvi gritos e pensei que tivesse acontecido alguma coisa com a própria ama”, completou.