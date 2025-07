Porto Vitória encara o Pouso Alegre em duelo decisivo no Kleber Andrade

Com apenas duas rodadas restantes para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Porto Vitória entra em campo neste sábado (19), às 17 horas, em um confronto crucial contra o Pouso Alegre (MG), no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. A equipe capixaba precisa da vitória para seguir viva na briga por uma vaga no mata-mata da competição nacional.

Atualmente, o Porto Vitória ocupa a 7ª colocação do Grupo A6, com 13 pontos, quatro atrás justamente do adversário deste fim de semana, que está na 4ª posição, com 17 pontos — a última dentro da zona de classificação. O duelo é encarado como uma verdadeira final para o time capixaba, que precisa somar os três pontos e torcer por uma combinação de resultados nas últimas rodadas para alcançar o G-4.

Enquanto isso, o outro representante do Espírito Santo na Série D vive situação bem mais confortável. O Rio Branco está na vice-liderança do grupo, com 20 pontos, e também entra em campo no sábado (19), às 16 horas, diante do Boavista (RJ), em Bacaxá, no Estado do Rio de Janeiro. O adversário é o lanterna da chave e já está eliminado da competição, o que aumenta as chances da equipe capa-preta garantir sua vaga na próxima fase com antecedência.

Na rodada anterior, os dois capixabas mediram forças no confronto estadual no próprio Kleber Andrade, com vitória do Rio Branco por 1 a 0. O resultado manteve o time alvinegro na parte de cima da tabela e complicou a situação do Porto Vitória, que agora joga todas as suas fichas neste embate contra o Pouso Alegre (MG).



