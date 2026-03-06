Estadual
Porto Vitória e Vitória se enfrentam no jogo de ida das semifinais do Capixabão
O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco neste domingo (08), às 16h, da partida de ida das semifinais do Capixabão entre Porto Vitória e Vitória.
O Porto Vitória chegou à semifinal após eliminar o Rio Branco nas quartas de final, em dois jogos realizados no Kleber Andrade. No primeiro confronto, as equipes empataram por 1 a 1. Na partida de volta, o “Verdão” garantiu a classificação com vitória por 1 a 0.
Já o Vitória avançou depois de superar o Forte. A equipe alvianil empatou o jogo de ida por 1 a 1 e confirmou a vaga diante de sua torcida ao vencer o confronto decisivo por 4 a 1. O time também chega embalado pela campanha consistente na fase inicial, quando terminou como o clube que mais pontuou na primeira fase do campeonato.
A outra semifinal do Capixabão começa neste sábado (07), às 16h, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. No duelo de ida, o Vilavelhense enfrenta o Serra. O time canela-verde garantiu presença nas semifinais após empatar duas vezes por 1 a 1 com a Desportiva e avançar pela melhor campanha na etapa inicial da competição.
O Serra, por sua vez, eliminou o Real Noroeste nas quartas de final. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, a equipe serrana reagiu no confronto de volta e venceu por 1 a 0 diante de sua torcida, garantindo a classificação graças à vantagem conquistada na campanha da primeira fase.
Diferentemente das quartas de final, as semifinais do Capixabão não preveem vantagem para o time de melhor campanha. Caso os dois confrontos terminem com resultados iguais, a definição dos finalistas será decidida nas cobranças de pênaltis.
As partidas de ida das semifinais terão transmissão ao vivo da TV Educativa do Espírito Santo, pelo canal 2.1 da TV aberta e também pelo YouTube.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesport
Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste
(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053
[email protected]
Facebook: Sesport-ES
Instagram: @sesportesoficial
Fonte: GOVERNO ES
São Mateus
Estadual
Nacional
Policial
ENTRETENIMENTO
POLÍTICA
Esportes
