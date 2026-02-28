Connect with us

Agricultura

Porto de Santana amplia embarques e reforça eixo logístico do Norte

Published

3 horas ago

on

O Porto de Santana encerrou 2025 com 1.174.774 toneladas de grãos exportadas, alta de 34,1% em relação ao ano anterior, segundo a Companhia Docas de Santana (CDSA). O desempenho consolida o terminal como um dos principais vetores logísticos do Norte do País e amplia sua relevância na rota de escoamento da produção agrícola da Amazônia Oriental.

O volume embarcado foi impulsionado principalmente por soja e milho, que juntos superaram pela primeira vez a marca de 1 milhão de toneladas exportadas em um único exercício. A CDSA atribui o resultado à combinação de investimentos em infraestrutura, reorganização operacional e maior demanda internacional por grãos brasileiros.

O avanço do porto acompanha a expansão da produção agrícola no Amapá. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 2025, a produção estadual de soja cresceu 61,8%, alcançando 568.199 toneladas. O milho avançou 22,7%, totalizando 473.922 toneladas. No sentido oposto, arroz e feijão registraram retração.

A consolidação da soja como principal cultura comercial do Estado altera a dinâmica econômica regional e amplia a necessidade de corredores logísticos eficientes. Nesse contexto, Santana ganha protagonismo ao oferecer alternativa mais próxima para produtores do Amapá e de áreas do norte do Pará.

Localizado às margens do rio Amazonas, com acesso facilitado ao Oceano Atlântico, o porto reduz distâncias marítimas em relação aos terminais do Sudeste e do Sul quando o destino são mercados da Europa e da América do Norte. A posição geográfica é considerada estratégica para cargas destinadas ao hemisfério norte.

Especialistas apontam que a redução do tempo de navegação e dos custos de frete pode ampliar a competitividade da produção regional, sobretudo em um cenário de margens pressionadas no mercado internacional de commodities.

Além disso, o terminal integra o chamado Arco Norte, conjunto de portos que vem ganhando participação no escoamento da safra brasileira, tradicionalmente concentrado em Santos e Paranaguá.

A CDSA afirma que os investimentos recentes priorizaram melhorias operacionais, modernização de equipamentos e organização dos fluxos internos. O aumento da previsibilidade operacional teria contribuído para elevar a confiança de tradings e produtores, que passaram a utilizar o terminal de forma mais recorrente.

O crescimento de 34,1% no volume exportado coloca 2025 entre os anos mais relevantes da história do porto. Para a economia local, o impacto se estende à geração de empregos diretos e indiretos, arrecadação tributária e estímulo à cadeia de serviços logísticos.

Com a expansão contínua da fronteira agrícola no Norte e o avanço da produção de grãos no Amapá, a tendência é de manutenção do fluxo crescente de cargas, desde que a infraestrutura acompanhe o ritmo da demanda.

Analistas observam, porém, que a consolidação definitiva do porto como hub regional dependerá de investimentos adicionais em armazenagem, retroárea e conexões terrestres. A eficiência logística será determinante para sustentar a competitividade da produção em um ambiente global marcado por volatilidade de preços e disputas comerciais.

O desempenho de 2025 sinaliza que o Porto de Santana deixou de ser alternativa secundária e passou a ocupar posição estratégica na geografia exportadora do agronegócio brasileiro.

Fonte: Pensar Agro

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual14 minutos ago

Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) três novos alertas de chuvas intensas e acumulado para o...
Polícia Federal37 minutos ago

PF prende dois investigados durante operação no Maranhão

São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta semana, a Operação Alligator, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão...
Agricultura3 horas ago

Exportações recordes e oferta restrita elevam arroba e consolidam força da carne bovina

O mercado físico do boi gordo encerra fevereiro com negociações acima da referência média nacional, sustentado pela oferta limitada de...
Agricultura3 horas ago

Porto de Santana amplia embarques e reforça eixo logístico do Norte

O Porto de Santana encerrou 2025 com 1.174.774 toneladas de grãos exportadas, alta de 34,1% em relação ao ano anterior,...
Agricultura3 horas ago

Açaí amplia exportações e fortalece indústria na região amazônica

O açaí deixou de ser um produto regional para se transformar em uma das principais commodities da bioeconomia brasileira. Impulsionada...
Agricultura3 horas ago

Rural Show Internacional 2026 busca consolidar crescimento econômico

A 13ª Rondônia Rural Show Internacional será realizada de 25 a 30 de maio de 2026 no Centro Tecnológico Vandeci...
Polícia Federal4 horas ago

PF e BPFRON apreendem mais de 1.260 kg de maconha em Porto Mendes/PR

Guaíra/PR. Na sexta-feira (27/2), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus17 horas ago

Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos

O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....
São Mateus18 horas ago

Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena

Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
São Mateus1 dia ago

Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...

Regional

Regional2 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional2 dias ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional2 dias ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual12 horas ago

Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Estadual16 horas ago

Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Estadual18 horas ago

Estado fortalece infraestrutura, saúde e assistência social em Venda Nova do Imigrante

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (27) em Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana, para...

Nacional

Nacional5 horas ago

Conta de luz segue com bandeira tarifária verde em março

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde no mês de março....
Nacional18 horas ago

Freira de 82 anos foi estuprada antes de ser morta em convento

A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi vítima de violência sexual antes de ser morta dentro do convento onde...
Nacional18 horas ago

Tragédia em Minas: sobe para 69 o número de mortos após chuvas

Os bombeiros seguem buscando por quatro desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, municípios de Minas, após enchentes e...

Policial

Policial19 horas ago

Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
Policial20 horas ago

PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Policial20 horas ago

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento16 horas ago

Ludmilla encanta fãs ao posar com a filha e se declara nas redes: ‘Meu amorezinho’
Entretenimento18 horas ago

Paolla Oliveira radicaliza no visual e faz revelação sobre nova fase: “Fogo no rabo”

  Paolla Oliveira decidiu fazer uma mudança drástica no visual. Aos 43 anos, a atriz resolveu deixar o loiro habitual para...
Entretenimento1 dia ago

Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’

O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...

POLÍTICA

Política22 horas ago

Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política22 horas ago

Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política23 horas ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...

Esportes

Esportes1 dia ago

Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Esportes2 dias ago

Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão 

O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Esportes3 dias ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...

Mais Lidas da Semana