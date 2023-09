Porteiro é preso por importunação sexual em condomínio no ES

Caso aconteceu no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Ele teria praticado atos obscenos na frente de uma funcinária da administração

O porteiro de um condomínio residencial localizado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, foi detido no início da tarde de terça-feira (19), suspeito de importunação sexual contra uma funcionária do local.

A vítima é uma técnica em administração de 19 anos, que trabalha na parte administrativa do condomínio. Ela contou à polícia que estava cobrindo o porteiro, no horário do almoço, para que ele pudesse sair para almoçar.

No entanto, quando o suspeito, de 31 anos, retornava para a cabine da portaria do condomínio, ele teria entrado em um banheiro que fica logo atrás.

Segundo a vítima, o porteiro deixou a porta do banheiro aberta e, virado para ela, teria colocado para fora o órgão sexual e começado a se masturbar.

Ao perceber a ação, a funcionária saiu correndo para fora da cabine e acionou a Polícia Militar. Com medo do suspeito, ela disse que também ligou para uma cunhada e dois moradores do condomínio, pedindo para não ficar sozinha.

Questionado pela PM, o homem negou a acusação e afirmou ter entrado no banheiro apenas para escovar os dentes e urinar, porém teria fechado a porta.

No entanto, ao analisarem as imagens de videomonitoramento do condomínio, os militares perceberam que as imagens contestavam a versão do homem. Ele foi detido e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM).

De acordo com a Polícia Civil, o porteiro foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. Antes disso, ele esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exames.

De acordo com a síndica do condomínio onde o caso aconteceu, o porteiro foi demitido por justa causa.

Suspeito já havia importunado uma diarista

Ainda de acordo com a síndica, há cerca de duas semanas, o porteiro já havia importunado uma diarista.

Ele teria exposto suas partes íntimas quando a mulher chegou na porta da guarita. No entanto, com medo, a vítima preferiu não registrar a ocorrência.

A funcionária que teria sofrido a importunação nesta terça contou à reportagem da TV Vitória/Record TV que estava no condomínio cobrindo atestado de uma funcionária há apenas três dias. Ela disse ainda que tinha conhecido o suspeito no mesmo dia.

A jovem relata que já tinha estranhado o comportamento do suspeito, no momento em que se apresentou para ele. De acordo com a funcionária, o porteiro a puxou e deu dois beijos, mesmo os dois não tendo intimidade.

A síndica do condomínio também disse que já havia recebido reclamações sobre o homem. Segundo ela, algumas mulheres relataram que ele assobiava para chamar atenção, além de elogiar suas pernas e olhos.