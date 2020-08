Portaria libera retorno das atividades no CT Jayme Navarro de Carvalho

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça (Sejus), em conjunto com a Secretaria da Saúde (Sesa), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), inicia, na próxima segunda-feira (31), o Inquérito Epidemiológico no sistema prisional. Serão realizados cerca de dois mil testes rápidos para Covid-19 na primeira etapa, abrangendo internos custodiados, servidores penitenciários e profissionais de saúde.

A gerente de Saúde do Sistema Prisional, Larissa Rodrigues Stiba, explicou que o objetivo é realizar testes da Covid-19 em 34 estabelecimentos penais do Estado, a fim de levantar dados epidemiológicos e a prevalência da doença, para atuar de forma pontual e específica no controle do novo Coronavírus nos presídios. A segunda etapa do processo prevê a testagem de mais duas mil pessoas, com previsão de execução em outubro.

“O projeto seguirá os mesmos moldes adotados no inquérito sorológico realizado nos municípios capixabas. Os testes serão realizados de forma aleatória, a partir de um sorteio realizado por meio de aplicativo específico executado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Como a testagem é rápida, o resultado dos testes irá direcionar o atendimento que será realizado para os casos positivos. Internos serão encaminhados às áreas específicas de isolamento e receberão o atendimento necessário pelas equipes de saúde. Já os servidores serão orientados a procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo”, afirmou Larissa Rodrigues Stiba.

A iniciativa da Sejus tem o apoio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), responsável pela doação dos testes que serão utilizados. Os resultados serão divulgados e utilizados para determinar as medidas de controle à doença pela Sejus em todo o sistema penitenciário capixaba.

Medidas de prevenção

Desde o início da pandemia, diversas ações foram adotadas pela Secretaria para prevenção e contenção da doença, como a adoção de celas de isolamento para casos suspeitos e casos confirmados, mudanças nas rotinas de visitas, assistência religiosa e atividades laborais.

Desde o início da pandemia no Estado, 707 internos testaram positivo, 340 continuam ativos e dois vieram a óbito. A Sejus oferece atendimento de saúde em todas as unidades prisionais, garantindo atendimento médico e assistência à população carcerária.

