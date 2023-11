Portaria dispõe sobre suspensão de Autorização de Queima Controlada no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretariada Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), publicou no Diário Oficial do Espírito Santo, nesta terça-feira (28), a Portaria nº 044-R, que dispõe sobre a suspensão da emissão de Autorização de Queima Controlada emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para manejo de atividades agropecuárias. A deliberação considera o período atual com baixos índices pluviométricos e elevadas temperaturas da atmosfera, além do risco de ocorrência de incêndios florestais. A medida entra em vigor na data da publicação.

A nova portaria destaca que a vigência da suspensão da emissão será revogada pela edição de nova norma em tempo oportuno. As autorizações já emitidas e ainda em vigência serão automaticamente revogadas, devendo o interessado ser comunicado pela gerência local do Idaf em que foi feita a solicitação.

Fica permitida a emissão de Autorização de Queima Controlada para as práticas descritas no Artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.402-R/2004, que dispõe sobre procedimentos especiais de emissão de autorização para o emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar e em áreas com infestações de pragas e doenças em culturas agrícolas. Queimadas para limpeza de áreas para plantio ou renovação de pastagens, por exemplo, não poderão ser realizadas.

A realização de queimadas sem autorização do Idaf configura em infração ambiental, estando os responsáveis sujeitos a multa e/ou embargo, além da obrigação de recuperação ambiental da área afetada. Caso presencie queimadas irregulares, a denúncia pode ser feita no Disque-Denúncia 181.

Vantagens do cultivo sem fogo

A matéria orgânica presente nos restos vegetais fornece nutrientes, melhora a estrutura do solo e aumenta a retenção de água, o que pode aumentar a produtividade agrícola, reduzir a necessidade de irrigação e evitar a erosão, além de não ter o risco de os incêndios se propagarem em direção a remanescentes florestais, moradias e plantações, causando prejuízos na propriedade.

