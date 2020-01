Portal da Transparência tem 900 mil visualizações de página por mês

O Portal da Transparência do Governo do Estado (www.transparencia.es.gov.br) registrou a visita de 455.517 usuários em 2019. O número de acessos vem crescendo continuamente, atestando a consolidação da plataforma como instrumento de divulgação de dados públicos e exercício efetivo do controle social por parte do cidadão. Em 2019, o número de usuários foi 14% maior do que em 2018.

A média de visualizações de páginas bateu recorde e chegou a 900 mil por mês, superior a 2018, quando a média foi de 830 mil visualizações/mês, e à média de 2017, de 600 mil/mês. O mês com maior número de visualizações de páginas foi janeiro: 1.075.038. As áreas mais acessadas foram as ligadas a servidores públicos, despesas, compras, contratos e beneficiários do Bolsa Capixaba, programa de transferência de renda do Governo do Estado.

Criado em 2009, o Portal da Transparência vem passando por melhorias constantes. Em 2019, passou a disponibilizar as consultas dos dados sobre empresas que recebem incentivos fiscais no Estado e das Notas Fiscais Eletrônicas referentes às compras realizadas pelo Governo. Além disso, as informações sobre pagamento de auxílio-moradia e honorários de advogados dativos ganharam mais clareza, com a criação de uma área para consulta específica desses temas.

Avaliação positiva

A experiência de buscar informações no Portal da Transparência é avaliada de forma positiva pela maioria dos usuários. O botão feedback, recurso implementado na plataforma em agosto do ano passado, mostrou que 66,53% dos visitantes que avaliaram a ferramenta relataram estar satisfeitos ou muito satisfeitos. Outros 11,69% clicaram na opção “indiferente”, e 21,78% demonstraram insatisfação.

Informações à Imprensa:

Assessora de Comunicação da Secont

Cintia Bento Alves

[email protected]

(27) 3636-5354 | (27) 98895-1695