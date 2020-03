Portal da Assembleia estreia "Reportagem Especial"

Mesmo inseridas em contextos sociais diferentes Nete, Kika e Selene têm em comum uma trajetória de desafios e luta para superar os desafios impostos pela condição comum: ser mulher. As histórias de vida das três personagens fazem parte do texto de estreia da seção Reportagem Especial lançada nesta sexta-feira (6), no portal da Assembleia Legislativa (Ales). No contexto do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a primeira reportagem enfatiza como as mulheres encaram as barreiras e buscam superá-las.

As histórias reforçam dados apurados pela jornalista Larissa Lacerda sobre vários aspectos em que as mulheres ainda estão claramente em desvantagem em relação aos homens como acesso ao mercado de trabalho, educação, saúde e participação política. A reportagem também chama a atenção para os números sobre a epidêmica violência de gênero vivida no Brasil.

Reportagem Especial

Diversos temas tratados em profundidade e sob diversos aspectos são a tônica das reportagens especiais que começam a ser veiculadas a partir desta sexta-feira (06), no portal da Assembleia Legislativa (Ales). A cada quinze dias será publicada uma nova reportagem produzida pelos jornalistas da equipe de comunicação da Ales.

Recursos como vídeo, áudio, infográfico, ilustrações, além de fotografias, produzidos para as reportagens, são alguns dos diferenciais da nova seção. “A reportagem especial permite que os profissionais da Secretaria de Comunicação exercitem outras competências do jornalismo, com uma apuração mais aprofundada sobre temas de interesse da sociedade, não apenas do que é produzido no parlamento. Ao mesmo tempo, a sociedade tem ampliado o acesso a um conteúdo relevante, atual ou histórico. A reportagem especial enriquece o portal de notícias da Assembleia e dá mais leveza à leitura do fim de semana”, avalia o coordenador de Integração e Convergência da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Ales, Emerson Cabral.