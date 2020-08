Porsche lançaTaycan no Brasil, o primeiro 100% elétrico da marca

Divulgação Porsche Taycan é o primeiro supercarro totalmente elétrico que chega ao Brasil oficialmente

A Porsche inicia a pré-venda elétrico Taycan no Brasil. O primeiro esportivo sem motor a combustão da marca pode ser encomendado nas concessionárias em três versões: 4S a partir de R$ 589.000, Taycan Turbo a partir de R$ 809.00,00 e Taycan Turbo S a partir de R$ 979.000. Todas as versões têm inclusas um carregador de 11 kW para a bateria de alta tensão que alimenta os motores elétricos, mais a respectiva instalação. A entrega das primeiras unidades a seus compradores está prevista para acontecer ainda em 2020.

O Porsche Taycan é um esportivo de quatro portas com dois motores elétricos (um no eixo dianteiro e outro no traseiro) que trabalham sincronizados o tempo inteiro. A proposta do esportivo elétrico da Porsche é oferecer alto desempenho e esportividade com todo o conforto, comodidade e conectividade.

Há uma diferença de autonomia e potência entre as versões. A 4S permite rodar até 407 km, com a bateria performance e gerar 530 cv, ou 463 km equipado com a bateria performance plus que entrega 571 cv. Na versão Turbo,conta com 680 cv e 450 km de autonomia. O Taycan Turbo S , modelo topo de linha, conta com 761 cv e autonomia de até 412 km.

Além receber o carregador e a instalação, o comprador terá à disposição uma equipe técnica homologada pela Porsche para ajudar a determinar a melhor configuração do equipamento e prestar toda a orientação necessária. De acordo com a necessidade do cliente, essa mesma empresa fará a adequação da infraestrutura elétrica e dará suporte ao projeto de instalação.

A instalação também será feita se o cliente adquirir itens Tequipment como ChargingDock ou Totem Porsche . Tanto o veículo quanto o carregador e a instalação terão garantia por período determinado.