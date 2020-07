Pornografia: ataques a celulares mais que dobraram em 2019

Unsplash/Kon Karampelas Disney+ chega ao país ainda este ano

A plataforma de streaming Disney+ já tem data para chegar ao Brasil. Depois de fazer sucesso internacional, o serviço deve chegar ao país em novembro deste ano, trazendo títulos famosos como a série The Mandalorian .

De acordo com Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, o Disney+ ainda não tem data certa para chegar ao Brasil, mas a plataforma deve ser lançada ainda em novembro para competir com Netflix e Amazon Prime Video .

O Disney+ foi lançado ns Estados Unidos no final do ano passado, e é bastante esperado no Brasil. A plataforma conta com títulos de franquias e estúdios famosos como Star Wars, Marvel e Pixar.

A principal prejudicada com a chegada do serviço ao país deve ser a Amazon Prime Video . A plataforma deve perder a licença de alguns títulos da Disney quando a concorrente desembarcar por aqui.