Porco, pizza e até cocô! Conheça as cervejas mais bizarras do mundo

Você teria coragem de beber uma cerveja que leva restos de barba na sua receita? E outra que tem o aroma de pizza ou até cocô de elefante como ingredientes?

A imaginação humana não tem limite e os mestres cervejeiros levam isto muito a sério quando o objetivo é criar novos sabores estranhos de cerveja. Viaje com a gente neste mundo de cervejas bizarras, onde o maior celeiro destas bebidas estranhas é os Estados Unidos.

ALEMANHA

Cannabia – esta cerveja Lager é produzida na Alemanha desde 1996 e encontrada em diferentes países. Leva em sua produção uma mistura secreta especial de cânhamo orgânico. Eu já experimentei e senti somente um gosto meio amargo da cerveja, mas fique tranquilo que não dá nenhum barato e nem muita fome.

AUSTRÁLIA

Marrickville Pork Roll – vem lá do subúrbio de Sydney esta cerveja com ingredientes bem estranhos para nós acostumados com a clássica loira gelada. Um famoso prato vietnamita emprestou seus ingredientes para a Marrickville Park Roll. Esta cerveja leva carne de porco, coentro, cenoura e pimenta. Encararia?

DINAMARCA

Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel – pode até parecer estranho, mas esta cerveja leva cocô de civeta na sua composição. Na verdade não é o puro cocô do bichinho e sim o grão de café que o animal come e depois defeca. Este grão de café Kopi Luwak, também conhecido como café civeta, é um dos mais caros do mundo. Eu nunca experimentei esta cerveja, mas o café sim numa viagem à Indonésia. Apesar de ser muito estranho e exótico, o cafezinho bebido parecia igual aos demais.

Pisner de Nørrebro Bryghus – com aroma cítrico e meio adocicada esta cerveja belga tem uma bela cor dourada, mas esta coloração amarela não vem só do malte utilizado em sua fabricação. Podemos dizer que Pisner leva em sua receita xixi, é isto que a cervejaria prega. Durante o Festival de Roskilde, um dos principais encontros de Rock da Europa, 50.000 litros de urina dos participantes foram utilizados como fertilizante do malte de cevada usado na fabricação da cerveja.

ESCÓCIA

The Royal Virility Performance – a famosa cervejaria escocesa, a BrewDog, lançou uma cerveja de edição limitada contendo Viagra, pílula usada para melhorar a ereção. A Brewdog Royal Virility Performance foi criada em homenagem ao casamento real do príncipe William e Kate Middleton em 29 de abril de 2011. Viva a família real!!!

ESTADOS UNIDOS

Saison dell’Aragosta – produzida pela cervejaria Oxbow, no estados de Maine, esta cerveja artesanal vendida em garrafas de 500 ml leva em sua produção água marinha e lagostas vivas. Não sei qual era a intenção dos cervejeiros na hora de criar esta bebida, mas com certeza esta cerveja tem gosto de mar, seria perfeita para ser servida na Fenda do Biquíni pelo Bob Esponja.

Mamma Mia Pizza Beer – pizza e cerveja combinam muito, mas que tal beber um breja com sabor de pizza? Foi isto que um casal de cervejeiros dos Estados Unidos resolveu unir adicionando orégano, alho, manjericão e tomates na fórmula da cerveja. Imagine, você encontra num único drink a refeição completa!

Celest-jewel-ale – produzida em 2013, esta edição limitada de tão inusitada não poderia ficar fora de nossa lista. Para fazer esta cerveja espacial, os cervejeiros pegaram meteoritos lunares, esmagaram-nos e mergulharam-nos na cerveja como chá. Será que esta cerveja trazia poderes extraterrestres?

Cock Ale – para alguns esta cerveja serve como afrodisíaco, mas dá um nó no estômago só de pensar como ela é fabricada. A Great River resgatou a Cock Ale, uma cerveja muito popular nos séculos XVII e XVIII, que leva em sua composição carne moída e cozido de galo, além de casca de limão, abacaxi tangerina e caramelo.

Rogue Beard – se acha que já viu coisas estranhas e bizarras acredite este cerveja vai te surpreender. A Rogue Beard é produzida com “fermento selvagem criado a partir” da barba de seu mestre cervejeiro John Maier, que cultivou a sua longa barba por diversos anos. Curtiu a cerveja com barba??

Rogue Voddoo Doughnut Bacon Maple Ale – mais uma cerveja elaborada pela Rogue, mas esta surgiu de uma parceria com a loja de donuts Voodoo Doughnut. Até aí nada de mais, né? Entretanto esta breja é elaborada com bacon e Maple, aquela calda naturalmente doce extraída da seiva de uma de árvore.

Rocky Mountain Oyster Stout – esta forte cerveja norte-americana leva um ingrediente bem inusitado em sua composição. Apesar de ter ostra (Oysters) no nome, o que a Rocky Mountain tem é testículo de touro, que é cortado em fatias finas, torrado e adicionado ao mosto durante o processo de fermentação. Será que o objetivo era ser algo afrodisíaco ou só mesmo ser bizarra?

INGLATERRA

Odious Ale by 40FT Brewery – a microcervejaria londrina 40FT utilizou um estranho ingrediente para fermentar esta cerveja. A Odious Ale leva em sua composição germes retirados de uma cadeira do famoso escritor britânico Roald Dahl. Encararia uma cerveja com germes??

IRLANDA

Oyster Stout by The Porterhouse Brewing Co. – os cervejeiros irlandeses acrescentaram ostras cruas durante a fermentação desta cerveja, que ganhou um sabor doce e salgado.

ISLÂNDIA

Hvalur 2 – da Islândia, este país pequeno e isolado, vem uma das cervejas mais estranhas desta lista. A Hvalur 2 é especialmente produzida durante o inverno e fabricada com: água pura da Islândia, malte de cevada, lúpulo e testículos de baleia defumados com esterco de ovelha. É isto mesmo, testículo e esterco! Os dois ingredientes são usados para dar a cerveja o sabor forte de defumado.

JAPÃO

Un, Kono Kuro – lá do outro lado do mundo chega outra cerveja bem estranha. Na linha da dinamarquesa que usa esterco da Civeta, esta aqui usa cocô de elefante. Para dar o sabor todo especial, os cervejeiros japoneses pegaram grão de Café Marfim Preto, um dos mais caros do mundo. Este grão é obtido das fezes do elefante. Tem coragem de encarar?

Space Barley – a famosa cervejaria japonesa Sapporo foi longe para buscar um ingrediente especial para uma breja comemorativa. Na verdade ela foi tão longe que parou no espaço. A Space Barley levava cevada cultivada por cinco meses no laboratório russo da Estação Espacial Internacional. Na época de produção cada lata da Space Barley foi vendida a US$ 20 (R$ 100).

NORUEGA

Big Ass Money Stout – esta cerveja norueguesa parece mais um experimento científico do que propriamente uma bebida. Em 2015 os cervejeiros da Lervig produziram pela primeira vez a Big Ass Money Stout. Esta cerveja escura e de alto teor alcoólico (17,4%) tinha em seus ingredientes pizza congelada e notas de dinheiro. Acredite foram usadas notas reais de coroas norueguesas.

POLÔNIA

The Order of Yoni – os cervejeiros poloneses criaram uma cerveja com leveduras retiradas da vagina feminina. O site da cervejaria descreve o que os clientes podem esperar da The Order of Yoni: “Imagine a mulher dos seus sonhos, seu objeto de desejo. Seu charme, sua sensualidade, sua paixão.

SUÍÇA

La Dragonne – devido ao nosso clima tropical e bem quente, a cerveja aqui deve ser servida sempre estupidamente gelada. Quando a breja está fora da temperatura ideal já viramos a cara, não é? Agora imagine beber uma cerveja quente e bota quente nisto! A La Dragonne vem lá da Suíça, onde o clima no inverno é bem gelado. Para aquecer o corpo os cervejeiros suíços criaram esta bebida com a base de mel, canela, erva-doce, casca de laranja, cravo, cardamomo e coentro. Segundo as instruções a La Dragonne deve ser aquecida em banho maria a uma temperatura de 60°C antes de ser servida. É cerveja ou chá?

Vale destacar que algumas das cervejas listadas acima não são produzidas mais hoje, pois foram feitas somente para uma edição limitada. Mas não fique chateado, pois a cada ano os mestres cervejeiros se superam e criam sabores mais estranhos ainda.