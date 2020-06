Por R$ 85.890, VW Nivus é mais em conta e equipado que o T-Cross

Divulgação VW Nivus fabricado sobre a mesma base da dupla Polo e Virtus, passa a ser o primeiro SUV com jeto de cupê feito no Brasil

A Volkswagen apresenta nesta quinta-feira (25) as versões e preços do VW Nivus. O modelo chega nas configurações Comfortline (R$ 85.950) e Highline (R$ 98.290), para ficar posicionado na linha acima do Polo e abaixo do T-Cross. Para isso, lança mão de predicados como uma lista de equipamentos bem recheada e a inovadora carroceria no estilo “SUV cupê”.

De acordo com o fabricante, o VW Nivus foi pensado para atender a um público distinto do T-Cross. O SUV novato é voltado para o público mais jovem e aventureiro, que valoriza aspectos como design e tecnologia embarcada. Apesar do entre-eixos mais curto (de 2,56 m, o mesmo do Polo), o Nivus tem 7 cm a mais no comprimento, além de ter um porta-malas maior, de 415 litros (contra 373 litros no T-Cross).

Custando R$ 2.900 a menos do que o VW T-Cross 200 TSI manual, já na versão de entrada Comfortline o Nivus é mais equipado, trazendo uma oferta de itens de série e opcionais indisponíveis na versão inicial do irmão mais velho. Vendida como o principal destaque do novo modelo, a central multimídia VW Play (de série Highline e opcional no Comfortline) — com tela de 10″ e acesso a aplicativos de parceiros, mas sem internet 4G nativa — é apenas um dos atrativos.

A lista de equipamentos completa do novo SUV ainda não foi divulgada, mas a marca adianta que, além dos faróis de LED, seis airbags, controles eletrônicos de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa são equipamentos padrão no modelo. Na versão de entrada, é oferecido um único pacote de opcionais (R$ 3.520), que além da nova multimídia inclui frenagem automática de emergência, volante com borboletas para trocas de marcha e o controle de cruzeiro adaptativo (item pioneiro na categoria).

Sem opcionais, o topo de linha Highline se destaca por itens como painel digital, rodas de liga leve de 17″, e o ar-condicionado automático com saídas de ar para o banco traseiro. Não haverá uma versão Sense (voltada para público PcD). No lugar disso, a marca optou por oferecer um desconto de 10% sobre o valor de tabela da versão Comfortline, que com a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sai por R$ 72.346.

No visual da cabine, o modelo é praticamente idêntico aos outros VW produzidos sobre a variação A0 da base modular MQB (Polo, T-Cross e Virtus). Além da nova multimídia, o diferencial é volante multifuncional com novo desenho, que foi lançado no exterior no T-Cross mas por aqui ficou guardado para o Nivus.

Mais detalhes do VW Nivus

Divulgação VW Nivus tem a nova central multimídia entre os principais atrativos. Mas logo o equipamento será usado em outros modelos da marca









O único conjunto motriz disponível para o Nivus é o 1.0 TSI de 128 cv e 20,4 kgfm, combinado apenas ao câmbio automático de seis marchas. Além do motor e câmbio, a marca mexeu também na suspensão — 10 mm mais alta do que no Polo — e direção, que receberam acertos específicos para o modelo, para garantir uma dinâmica mais próxima dos hatches do que dos SUVs. A VW divulgou ainda os números de consumo do Nivus, que faz 10,7 km/l com gasolina na cidade e 13,2 km/l na estrada.

Com etanol, as marcas são 7,7 km/l na cidade e 9,4 km/l. Números próximos aos do T-Cross com o mesmo conjunto mecânico, que segundo o Inmetro obteve marcas de 11 km/l com gasolina na cidade e 13,5 km/l na estrada. Com etanol, as marcas são 7,6 km/l na cidade e 9,5 km/l.

Conforme anunciado no final de maio, o VW Nivus que é produzido em São Bernardo do Campo (SP) chega agora às concessionárias brasileiras e será exportado para outros mercados da América Latina. Na Europa, as vendas têm início em 2021, quando o carro começa a ser feito na Espanha.