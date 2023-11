Reprodução/Divulgação Por que você não deve usar qualquer sabonete no rosto









Cuidar da pele é extremamente importante para a sáude e o uso de produtos específicos é fundamental para manter a hidratação. A pele do rosto costuma ser mais sensível que a de outras regiões do corpo, por isso requer alguns cuidados.

O hidrolipídico é uma mistura entre lipídeos, cerâmicas e líquidos, que juntos formam uma camada de proteção na pele do nosso rosto, nos protegendo contra microrganismos e auxiliando na preservação da água da camada córnea, o que mantém a hidratação. Para isso, é necessário se atentar aos cuidados com a pele. Aa esteticista ângela Coelho, explica alguns fatores com detalhes.

O que a grande maioria não sabe é que o sabonete comum, quando utilizado para limpeza do rosto pode deixá-lo desprotegido e até irritado. “Quando utilizamos o sabonete em barra comum – que normalmente possui fórmula um pouco mais agressiva – para a limpeza do nosso rosto, o filme hidrolipídico acaba ficando comprometido, o que deixa a pele mais sensível e desprotegida, podendo causar sensibilidade e até irritações”, explica a esteticista.

Segundo Ângela, em peles oleosas, por exemplo, essa limpeza inadequada pode causar um efeito rebote e aumentar a produção de sedo, o que propicia o surgimento de acnes e a obstrução dos poros. Já nas peles secas, a perda da proteção deixa a pele ainda mais ressecada e pode levar ao aparecimento de linhas de expressão. Além disso, o PH da pele do nosso rosto é diferente do resto do corpo, o que faz com que precise de ainda mais cuidado.

A limpeza correta do nosso rosto faz com que a nossa pele se mantenha bonita e saudável. O primeiro passo para evitar esse tipo de problema é escolher o sabonete ideal para o seu tipo de pele, que vai atender adequadamente as suas necessidades. “Na dúvida sobre o seu tipo de pele e em quais produtos investir, invista em um sabonete com PH neutro – pode ser sabonete de bebê, que na embalagem esteja identificado como PH Neutro, PH 7 ou PH balanceado – , pois esse PH é compatível com a pele do rosto”, completa.

Além disso, a profissional explicita alguns cuidados necessários para a pele, como o uso de tônicos e hidratantes, mesmo tendo a pele oleosa, evitar colocar a mão no rosto, pois ela costuma estar cheia de micro-organismos que podem contaminar a pele, procurar produtos com fórmulas livres de parabenos, álcool e corantes e beber bastante água para que os cremes hidratantes façam o efeito de criar uma barreira na pele que impede a perda de água excessiva.

Veja os tipos de sabonete para cada tipo de pele:

Pele normal: É a pele equilibrada, então um sabonete suave com propriedades hidratantes é o suficiente. Ativos como Aloe Vera, Extrato de Calêndula, Extrato de Ginseng, Extrato de Maracujá e Argila branca são ótimos para esse tipo de pele.

Pele oleosa: É uma pele que possui um desequilíbrio na glândula sebácea e na glândula sudorípara, o que causa uma maior produção de óleo e de água. Apesar de oleosa, ela pode apresentar algumas zonas de ressecamento. Nessas áreas, o sabonete não deve ser usado, já que ele possui propriedades secativas. Produtos com ácido salicílico, erva doce, melaleuca, hamamelis e argila verde são boas opções e possuem ação sebo reguladora.

Pele seca: É uma pele que possui um desequilíbrio na glândula sebácea e na glândula sudorípara, e, diferente da pele oleosa, a seca tem pouca produção de óleo e de água. O ideal aqui é usar sabonetes que tenham ativos com propriedades hidratantes, como: Extrato de Aveia, Extrato de Melissa, Óleo de Framboesa e Argila amarela.

Pele Mista: Este tipo de pele possui regiões com maior produção de lipídeos (normalmente na zona T), e alterna regiões secas e normais. Sabonetes com ativos como Extrato de hortelã e extrato de alecrim são excelentes opções.

Peles Masculinas: Os ativos são os mesmos, porém usados em concentrações diferentes, já que a pele dos homens geralmente tem maior produção de sebo e costuma ser mais resistente.

Fonte: Mulher