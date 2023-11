Por que tantas mulheres têm dificuldade para atingir o orgasmo

A ansiedade é outra causa significativa. Mulheres ansiosas, focadas em pensamentos intrusivos, podem ter dificuldades em sentir o corpo e, portanto, em atingir o orgasmo. Elas estão tão preocupadas em gozar que não conseguem escalar a montanha do prazer até o cume.

A preocupação com o desempenho na cama também pertence a essa classe. A sociedade contemporânea, com suas expectativas performáticas, coloca pressão sobre as mulheres para atingirem orgasmos múltiplos e até mesmo ejacular.

“A mulher moderna é frequentemente sobrecarregada com expectativas sociais e pessoais, desde os papéis tradicionais até as pressões estéticas. Tudo isso contribui para a ansiedade e o stress, afetando diretamente a sexualidade”, diz a psicóloga.

Estratégias para combater a dificuldade de chegar ao clímax

Para lidar com a anorgasmia, Carolina Ambrogini recomenda que as mulheres invistam no autoconhecimento, explorando suas fantasias sexuais e entendendo o que as excita. Além disso, é crucial ter uma comunicação aberta com a parceira. A entrada na relação deve ser vista como uma oportunidade de troca e conexão afetiva, aliviando a pressão de atingir o orgasmo.