Por que os motores dos carros ficam estalando depois de desligar?

Reprodução Os sistemas de escapamento em inox costumam estalar com mais frequência em altas temperaturas

Assim como vários outros ruídos podem ser escutados após o desligamento do motor de um veículo, o mais comum é o estalo proveniente dos efeitos de dilatação térmica do sistema de escapamento , ocorrido com certa frequência nos fabricados em aço inox.

De acordo com Clayton Zabeu da Comissão Técnica de Motores Ciclo Otto da SAE BRASIL , isso ocorre devido a diferença de temperatura que peças metálicas como, por exemplo, sistemas de escapamento, carcaças de turbinas, isolamentos térmicos (heat shields), são submetidas.

No momento que o motor está em funcionamento, ele atinge altas temperaturas e, com isso, todos os componentes do escapamento aquecem junto com ele, podendo chegar a mais de 300°C.

“Quando o motor atinge certa temperatura no funcionamento, estes componentes metálicos se dilatam. Depois de desligado, começam a se resfriar e se contrair, gerando pequenos deslocamentos abruptos , causando os característicos estalos”, explica Sabeu.

Fonte: Carros