Por que os lábios perdem volume e a cor natural?

As dicas de cuidados com a pele estão abundantes nas redes, com várias sugestões de rotina para o skincare, inúmeros produtos e rituais para todos os gostos e bolsos. Mas pouco se fala da saúde dos lábios. Como ter lábios bonitos e saudáveis? Como prevenir envelhecimento?

A pele que compõe os lábios é mais fina que o restante do rosto, portanto, está exposta a diversos fatores que, com o passar dos anos, são a causa da aceleração do envelhecimento. Entre as características do envelhecimento estão o aparecimento de linhas de expressão, afinamento progressivo, a desidratação e perda da cor natural dos lábios. Mas por que isso acontece e como esses efeitos podem ser postergados?

Com o passar dos anos, a produção de colágeno em nosso corpo diminui, o que afeta diretamente o volume, a espessura e o tom dos lábios. Por isso, é fundamental hidratar e protegê-los de forma correta, já que a camada de pele que os reveste (a epiderme) é mais fina e frágil do que no resto do corpo. Ou seja, se em geral a pele do corpo é sensível por estar exposta ao frio, calor ou radiação solar, a composição fina dos lábios requer maiores cuidados devido à sua composição frágil.

“Quando não é cuidada corretamente, a pele mais fina tende a ressecar e rachar com frequência. Não se trata apenas de deixar os lábios com boa aparência, mas também de evitar que apresentem sinais de envelhecimento precoce e mantê-los saudáveis”, explica Anne Sato, do marketing de Personal Care da BASF.

Os lábios ficam expostos a elementos externos como a radiação solar, frio, vento, por exemplo. Da mesma forma que cuidamos do corpo e do rosto com o uso adequado do protetor solar, é fundamental não deixar essa área do corpo desprotegida. A recomendação não é usar o protetor solar convencional, mas sim escolher protetores labiais com fator fotoprotetor. Também é interessante utilizar cosméticos com ativos lipossolúveis, hidratantes que ajudem a nutri-los e repará-los, e que também vão atenuar o aparecimento de rugas e sulcos ao redor da boca.

“Os produtos específicos para os cuidados com os lábios são fundamentais para sua proteção e manutenção diária. Seus ingredientes são importantes para que se mantenham saudáveis, por isso é interessante usar o produto que melhor se adapta às suas necessidades, livre de substâncias tóxicas e de fácil aplicação”, afirma a especialista.

Da mesma forma que estão disponíveis produtos para os cuidados com o rosto e o corpo, há uma boa variedade de cosméticos específicos para a região da boca. Vale experimentar e escolher aquele que se adequa mais à necessidade individual e cuidar para ter lábios sempre hidratados e bonitos.

