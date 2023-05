Divulgação Por que não é ideal dormir de cabelo molhado?

Após lavar o cabelo tarde da noite, muitas pessoas têm preguiça de secá-lo e decidem dormir com ele molhado. Porém, esse hábito causa problemas capilares, como a seborreia e a caspa. Apesar de existirem algumas técnicas simples, a melhor forma de evitá-los é enxugar bem os fios.

“Quando o cabelo não está enxuto e a pessoa se deita, ela acaba molhando o travesseiro. Isso faz com que o objeto se torne um ótimo ambiente para a proliferação de fungos e bactérias. Eles são os responsáveis por afetar negativamente o couro cabelo e deixar os fios mais fracos, também dificultando o crescimento dos mesmos”, explica Sandra Masii, professora do curso de Estética e Cosméticos do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista.

Para reduzir as chances de os problemas capilares surgirem, algumas opções são usar uma fronha de seda, fazer uma trança, usar o secador no ar frio ou dormir de touca. Essas dicas também reduzem o aparecimento de frizz pela manhã.

“Outra opção é utilizar o shampoo a seco. Só é preciso algumas borrifadas para o produto fazer efeito, deixando o cabelo com aspecto de limpo. Apesar da praticidade, ele não deve substituir o shampoo tradicional. O uso excessivo pode causar dermatite, coceira e descamação”, finaliza Sandra.

