Por que meu cabelo está caindo tanto?

Seus cabelos estão caindo muito durante o período de isolamento social? Se a resposta for sim, saiba que não está sozinha. Essa é uma das queixas recorrentes nas consultas com dermatologistas.

Segundo a tricologista Viviane Coutinho, da Clínica VC Reabilitação Capilar, estresse e ansiedade desse momento podem agravar problemas como a queda de cabelo e até a caspa.

“O estresse acaba debilitado às defesas naturais do corpo, impedindo que ele combata o excesso de fungos e bactérias, ocasionando o mau funcionamento do sistema capilar”, fala a especialista.

O resultado disso é menor aporte sanguíneo, menor oxigenação e também menos chegada de nutrientes aos fios. “Há um desequilíbrio na microbiota do couro cabeludo, instalando caspas, descamações, inflamações e levando a quadros de aumento de queda”, explica Viviane.

Além do estresse e da ansiedade, outros fatores podem provocar queda de cabelo, como: alterações hormonais, disfunções nutricionais, dietas restritivas, interrupções de anticoncepcionais e o pós parto. O uso excessivo de chapinha ou secador também pode deixar o cabelo quebradiço.





Toda queda de cabelo é motivo de preocupação?

É normal que, por dia, mais de 100 fios de cabelo caiam, pois eles possuem um ciclo de crescimento e queda natural. Contudo, se houver uma queda de cabelo muito maior, pode significar que a estrutura capilar está fragilizada, desde a raiz até as pontas. E quando isso acontece, é preciso redobrar os cuidados com as madeixas.

“Todos nós temos uma queda diária porém se você perceber um desprendimento maior, e não só no manuseio no banho, mas, sim, no travesseiro, ou durante o dia; também se perceber o couro cabeludo mais a amostra; se seu rabo de cavalo já não tem a mesma grossura ou perceber fios mais finos , procure ajuda profissional”, alerta a médica.

Como tratar da queda capilar?

A tricologista alerta que para evitar a queda dos cabelos é importante sempre deixar as madeixas fortalecidas e saudáveis. Para isso, ela recomenda o uso de produtos antiqueda e fortalecedores.

Para as mulheres que possuem a dermatite seborreica, que também agrava a queda de cabelo, é recomendável o uso de shampoo e condicionador anticaspa. Mas, para saber qual produto ideal, é preciso de ajuda de um profissional e que ele recomende qual o tratamento mais propício para cada pessoa.

“Quanto antes diagnosticado os resultados são mais satisfatórios. Controlando a causa da queda seu cabelo irá voltar, cuidando da saúde do couro cabeludo, nutrindo, oxigenando melhor, acontecerá um estímulo e seus cabelos crescerão saudáveis e bonitos”, conclui Viviane.