Por que carros não usam bombas elétricas de óleo durante as partidas?

A adoção de um sistema de lubrificação elétrica de óleo para a fase fria e primeiras partidas seria de grande ajuda para um funcionamento mais leve e também serve para minimizar o risco de desgaste por contato de metais.

“Para esta finalidade, já temos tecnologia hoje para conceber um sistema inteligente de pescador com pré bombeamento e aquecimento elétricos do óleo que permite torques de partidas mais leves e, consequentemente, com menos desgastes para a bateria e para o motor”, explica o engenheiro Erwin Franieck, presidente do instituto SAE4MOBILITY .

Ainda segundo Franieck, o pescador inteligente poderia garantir que contaminantes como a água no óleo sejam evaporados , não circulando pelo motor. Este sistema garante ainda que não haja qualquer restrição ao fluxo de entrada de óleo da bomba mecânica. Tendo isso em vista, as vantagens para a partida a frio, emissões e consumo em curtas rodagens são inúmeras , podendo até eliminar a água que acumula no óleo das partidas a frio em veículos rodando com etanol que andam menos de 10 km todos os dias.

A regra básica, independente se o veículo for um modelo antigo ou mais novo é, durante a primeira partida, esperar em torno de 30 segundos antes de acelerar fortemente, para que o óleo localizado no cárter possa se espalhar por todo o motor. Assim, seu propulsor terá uma vida mais longa.

Fonte: Carros