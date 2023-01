Por que algumas pessoas acordam sempre no mesmo horário todas as noites?

Não é muito difícil nos filmes de terror o personagem que está sendo assombrado acordar às 3 horas da madrugada. Isso desencadeou um medo nas pessoas de modo geral ao acordar perto deste tempo. Mas isso é mais comum do que muita gente imagina e não tem nada a ver com fantasmas, demônios ou assombrações.

Segundo o diretor do centro de saúde mental de Swinburne University of Technology, Austrália, Greg Murray é um fenômeno relatado por cerca de um em cada três pessoas e que a taxa provavelmente possa ter aumentado desde o início da pandemia.

“Acordar e se preocupar às 3 da manhã é muito compreensível e muito humano, mas, na minha opinião, não é um grande hábito para adquirir”, diz. +

De acordo com especialistas em sono, essas primeiras ruminações estão relacionadas ao estresse, horários erráticos para dormir e até mesmo falta de ar fresco pode atrapalhar nossa higiene do sono.

“Acorde no mesmo horário todos os dias e não vá para a cama até sentir sono. Esse começará a se tornar seu horário normal. Tente fazer exercícios e [obter] exposição à luz forte pela manhã. Certifique-se de ter tempo social também”, aconselha Stephanie Romiszewski, fisiologista do sono e diretora da Sleepyhead Clinic.

Por qual motivo às 3 ou 4 da manhã?

A maioria das pessoas normalmente cochila entre 23h e meia-noite e acorda entre sete e oito da manhã. Que momentos ficam no meio desses intervalos?

“Durante a noite, nosso sono oscila entre o sono de movimento rápido dos olhos (REM) e o sono não REM. Cada estágio do sono tem um limite diferente de como é fácil ser acordado”, explicou Aneesa Das, diretora assistente do Programa de Medicina do Sono do Ohio State Wexner Medical Center.

“Uma explicação provável para acordar no mesmo horário todas as noites é que você vai dormir no mesmo horário e então, no mesmo horário todas as noites, atinge um estágio leve de sono e acorda”, escreveu ela.

Como forma de tratamento, os especialistas recomendam que as pessoas façam uma lista de tarefas. Manter um bloco de notas ao lado da cama e anotar tudo em sua lista de tarefas, bem como quaisquer outras preocupações ou estressores circulando em sua mente pode ser muito eficiente para “limpar sua mente”.

“Se isso não funcionar, porém, pode ser hora de consultar um especialista – especialmente se o problema estiver incomodando você por mais de alguns meses. Depois de três meses, qualquer tipo de problema de sono pode se tornar um hábito, como um padrão para o seu cérebro. Nesse ponto, nenhuma quantidade de se livrar do gatilho original vai se livrar do problema. Você pode se livrar do estresse, por exemplo, mas o [problema] do sono pode permanecer”, diz Romiszewski.

A fisiologista lembra que este é o período necessário para começar um tratamento para insônia, por exemplo, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC), para ajudar a mudar o padrão de comportamento.