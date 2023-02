Por que a gordura dos flancos é mais resistente à dieta e exercícios?

Divulgação Gordura dos flancos é a mais resistente

Quem tenta afinar a cintura e definir melhor a silhueta corporal esbarram em um obstáculo difícil de ser eliminado: a gordura nos flancos. Resistente, esse tipo de gordura localizada é um dos mais ‘teimosos’ do corpo.

“Isso atrapalha muito a definição da cintura e do bumbum. O corpo utiliza essa gordura como fonte de energia apenas como última opção”, explica Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS. “Portanto, essa gordura localizada tende a permanecer mesmo com dieta e exercício físico. Por isso, é necessário aumentar o gasto calórico e associar procedimentos. Gosto muito do resultado da aplicação de substâncias redutoras de células de gordura em flancos. É uma região onde a densidade de gordura é grande, portanto pode ser necessário mais de uma sessão, dependendo do caso até três ou quatro”, acrescenta a médica.

De acordo com Cláudia Merlo, muitas pessoas notam que a associação da dieta com o exercício físico até promove uma redução da gordura localizada, mas não uma eliminação completa. “Essa gordura é mais resistente. Alguns exercícios do tipo HIIT, ou treino intervalo de alta intensidade, são mais eficientes para eliminá-la, mas há casos em que é necessário a ajuda de procedimentos estéticos”, afirma.

“Mas é importante que esses tratamentos sejam realizados por profissionais médicos. Existem diferentes protocolos e formas de aplicação no que diz respeito às substâncias redutoras de células de gordura e se elas forem aplicadas em profundidade errada, isso pode gerar uma complicação”, reforça a médica.

O tratamento consiste na aplicação subcutânea (na camada de gordura) de medicamentos que causam degradação na molécula de gordura. “Elas também causam um processo inflamatório. No momento da aplicação, o paciente não sente dor, não é necessário usar anestesia nem mesmo pomadas. Mas com a inflamação gerada, a dor vem no primeiro dia, juntamente com sintomas de calor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação”, ressalta a médica. “As regiões em que os pacientes relatam maior nível de dor é nos braços e nas costas. Mas depois de um dia fica com uma dor só ao apalpar o local tratado”, diz.

É importante enfatizar que esses ativos agem somente no local aplicado, aumentando o metabolismo local e reduzindo significativamente a gordura naquela região. “Portanto, não vai aumentar o colesterol ou gordura no fígado; essa gordura localizada será eliminada pelo sistema linfático e aos poucos será utilizada como fonte de energia”, explica Cláudia. Não há contraindicação para o procedimento.

Uma estratégia adicional seria melhorar o ganho de massa magra e aumentar o gasto energético por meio de tecnologias como o CMSlim realizado em sessões de apenas 30 minutos. “Enquanto o dispositivo executa mais de 20 mil abdominais, é como se o paciente estivesse treinando, mas de uma forma sem cansaço e sem dor. A tecnologia passa por todas as camadas da pele e da gordura e estimula diretamente o músculo por meio de contrações contínuas e intensas”, afirma.

Exposto às contrações, o tecido muscular responde com remodelação do interior da estrutura, resultando em hipertrofia muscular e estímulo do tônus, além da queima de gordura. “De qualquer maneira, os exercícios físicos e a dieta são fundamentais e devem fazer parte da rotina, além de potencializar os resultados. Para a melhor indicação dos procedimentos, procure um médico”, finaliza a médica.

