Por que a Chevrolet assumiu o lugar da Fiat como patrocinadora do BBB

Divulgação/Chevrolet Chevrolet Montana 2023 chegará às lojas a partir de fevereiro

O Big Brother Brasil é o reality show mais popular do Brasil, e ame ou odeie, não se pode negar que o programa é um canhão de audiência. Nas últimas edições, o programa vêm se tornando um sucesso ainda maior em relação aos patrocinadores , e já bateu recordes de anunciantes para a edição de 2023 , e terá mudança no patrocinador automotivo na edição que começa dia 16 de janeiro .

A Fiat , tradicional parceira da Globo no programa, presente desde a primeira edição do reality em 2002, só se ausentou em 2017, quando não havia patrocinador automotivo. Dessa vez será substituída pela Chevrolet .

A fabricante italiana já presenteou ganhadores e participantes com seus veículos, lançou modelos e também versões especiais no programa.

Na edição de 2021, o principal lançamento da fabricante instalada em Betim (MG) foi o Pulse , no programa do ano passado, a estréia foi do Pulse Abarth, não só a versão esportiva do SUV , mas que marcava o retorno da Abarth ao Brasil, dessa vez como marca própria. O modelo em questão foi apresentado durante uma prova bate-volta , que acontecia após a formação do paredão do programa, no horário nobre do Domingo.

Cauê Lira/iG Carros Primeira aparição pública do Fiat Pulse foi durante o BBB 21, no ano seguinte, a edição marcou o retorno da Abarth ao país.

O principal veículo da Chevrolet para 2023 é a picape Montana , que foi lançada no início de Dezembro do ano passado e chegará às lojas no início de fevereiro.

Para Cassio Pagliarini sócio da Bright Consultoria , é o momento perfeito para a Chevrolet retornar com o patrocínio de atrações televisivas: “Um programa com tanta audiência e sucesso, e que também fala com um público jovem, e a chegada de um produto em que a marca aposta tanto, justifica muito o investimento. É um modelo muito importante para volume e rentabilidade da marca”. Afirma Pagliarini.

“É preciso ter algo relevante para comunicar para o cliente. Quando isso acontece, vale a pena para a marca investir. A GM era patrocinadora do futebol da Globo, mas durante a pandemia, devido aos problemas com microchips, que até paralisaram a produção, deixou de investir em propaganda. A Montana, além de ter uma representante em um segmento onde ela não participava, busca participar de um segmento dominado pela Fiat, e a Chevrolet precisa mostrar esse produto.” Completa o executivo.

Alguns desses modelos podem ser mostrados no programa ou até ter uma nova versão revelada em alguma prova, mas de acordo com Pagliarini, depende do contrato entre a emissora e a fabricante: “A prioridade é lançar a Montana, mas acho que outros lançamentos ou versões não são descartadas. Depende do contrato com a Globo e de criar alguma narrativa que faça sentido mostrar algum outro modelo. ” Conclui.

Há outros carros a caminho que podem ser revelados na atração. A picape grande Silverado é um deles, seguido do crossover elétrico Bolt EUV, uma versão especial da S10 e, quem sabe, a Spin renovada.

Fonte: IG CARROS