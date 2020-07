Por onde anda? Luíza, que estava no Canadá, agora é dentista e vai casar

O ano era 2012 e um meme sobre uma tal de Luíza bombava nas redes sociais. A frase “menos a Luíza, que está no Canadá” caiu na boca do povo e após ser dita pelo seu pai em um comercial gravado na Paraíba. Na época, todo mundo queria saber quem era a jovem que do dia para noite estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Anos depois de viralizar e virar assunto no país, Luíza está morando no Brasil e está prestes a se casar.

Reprodução/Instagram Luíza é dentista





“Eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luiza, que está no Canadá”, dizia Geraldo Rabello, pai de Luíza, no comercial que virou meme. “Eu não falei criando uma expectativa, ou programando uma viralização, eu gravei o roteiro que me foi colocado”, contou Geraldo em entrevista exibida ao Gshow exibida no “Encontro” desta quarta-feira (8).

“Eu fiquei sabendo lá do Canadá, pelas redes sociais, vi que meu nome estava em várias citações [matérias] e, na mesma hora, fiquei super assustada, liguei para o meu pai e foi aí que ele foi me explicar. Fui no ‘Jornal Hoje’, fui conhecer a Fátima [Bernardes], fui no ‘Esquenta’”, relembrou Luíza.

Atualmente, ela é formada em odontologia e planeja se casar. “Exerço minha profissão com muito amor. Estava com o casamento marcado para setembro, mas devido a pandemia, eu e meu noivo tivemos que adiar”, contou. Luíza diz que, mesmo sendo lembrada por causa do meme, ela nunca sentiu que ficou famosa.