Por medo, ela fez um aborto em casa aos 18 anos: “Passei por tudo sozinha”

Não há quem não adore um bom tênis, que além de super confortáveis, combinam com qualquer visual. E os looks com All Star, um dos modelos mais famosos no mundo inteiro, não ficam de fora disso. Seja o tradicional preto ou os mais coloridos, com ou sem plataforma, cano curto ou cano alto, essa peça é essencial para todos os estilos de guarda-roupa.

Os primeiros modelos foram lançados há mais de cem anos, e nunca saíram de moda, o que prova a versatilidade desse calçado. Não importa se a ocasião é mais séria ou despojada, se apostar em All Star, é impossível errar. Além das combinações com todos os tipos de roupa, também existem diversas formas de amarrar seus cadarços para deixá-los mais estilosos ainda.





Looks com All Star para você se inspirar

Vestidos

Foto: Reprodução/Pinterest

Foi-se a época em que diziam que tênis não combina com vestidos, pois agora já dá para deixar o salto alto de lado e investir no conforto do All Star. Independente do tamanho, se for curtinho e justo ou comprido e largo, eles ficam ótimos com esse sapato. Combine as cores na hora de se vestir e arrase no seu visual.

Sobreposições

Foto: Reprodução/Pinterest

As sobreposições, seja de vestidos ou de macacões, voltaram a moda e estão com tudo agora. Nada melhor para deixar esses looks ainda mais retrôs, do que usando um tênis como acessório. Os modelos de cano alto ficam lindos, experimente!

Calça Pantacourt

Foto: Reprodução/Pinterest

Esse modelo de calça já é super estilo por si só, se combinado com o tênis certo, o resultado fica ainda mais incrível. Apesar de muitos não gostarem da pantacourt, por acreditarem que ela dá a impressão de que a pessoa é mais baixa, se ela for usada com um All Star de plataforma, o resultado pode ser surpreendente.





Minissaia

Foto: Reprodução/Pinterest

Agora para quem quer um look romântico e despojado ao mesmo tempo, nada melhor do investir em uma minissaia com tênis. Elas deixam o visual sexy e o All Star trará uma leveza para a composição. Essas duas peças são a combinação perfeita para qualquer ocasião.

Tênis coloridos

Foto: Reprodução/Pinterest

Quer fugir do tradicional? Nada melhor do que apostar nos looks com All Star colorido. A Converse oferece inúmeras opções de cores, desde tons mais claro até os neons ou estampados. Basta escolher o seu favorito e montar seu visual, quanto mais cor, mais destaque os seu tênis ganhará.