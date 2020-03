Por coronavírus, audiência do papa será transmitida por streaming

arrow-options Divulgação/Ansa Praça São Pedro costuma ficar lotada de fiéis

O Vaticano anunciou que a tradicional audiência geral do papa Francisco, que será realizada nesta quarta-feira (11), será transmitida apenas por streaming como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A celebração também será transmitida por telões na Praça São Pedro, mas sem a disponibilização de cadeiras para evitar aglomerações.

A medida segue o que já foi realizado no último domingo (08), quando o pontífice rezou o Angelus da mesma forma – apenas acenando para os fiéis pela janela -, e também a decisão do governo italiano anunciada ontem (09), que colocou todo o país em quarentena.

Francisco, que se recuperou de uma gripe de cerca de 10 dias e retomou os compromissos nesta semana, voltou a se manifestar também sobre a propagação do coronavírus, fazendo um apelo por “responsabilidade” e “colaboração com as autoridades competentes”.

“O sofrimento e a morte que, como em outras partes da Itália , vocês estão vivendo por causa do vírus são para mim motivo de oração e proximidade humana. E também a razão da sabedoria cristã: também nesses momentos Deus está falando. Espera o homem, saber colher dentro desta voz, um guia para continuar a construir um pedacinho do Reino de Deus”, escreveu em uma carta para o jornal “Il Mattino di Padova” publicada nesta terça-feira (10).

O líder católico ainda afirmou que “essa situação de perigo é também uma ocasião para ver do que são capazes os homens e mulheres de boa vontade”. “Penso naqueles que, nesses dias, estão comprometidos além da conta: as equipes médicas e paramédicas, especialmente. A boa vontade, sempre unida a um forte senso de responsabilidade e de colaboração com as autoridades competentes, torna-se um valor agregado do qual o mundo tem extrema necessidade”, pontuou.