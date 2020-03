Por coronavírus, 300 milhões de estudantes estão sem aulas

arrow-options Reprodução Estudantes de 13 países foram afetados

Por conta da epidemia de coronavírus nas últimas semanas, 13 países fecharam todos os colégios, deixando aproximadamente 300 milhões de estudantes sem aulas. Segundo a Unesco, trata-se de um número sem precedentes.

Na Itália , país europeu com maior número de casos e mortes (3.089 infectados e 107 vítimas fatais) decretou que os colégios e universidades permanecerão fechados até 15 de março. O governo da Coréia do Sul , segundo maior foco da doença no planeta, prolongou as férias estudantis por mais três semanas.

O Irã , que confirmou a 107ª morte causada pelo coronavírus nesta quinta-feira (5), fechou estabelecimentos escolares, cancelou aulas e eventos esportivos e reduziu o período de trabalho nos prédios públicos. Já a Índia prolongou as férias escolares até o dia 31 de março.